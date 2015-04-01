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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 14:24 BJT

日本股市：收盘低于关键支撑位，因遭获利了结且央行短观调查报告疲弱

路透4月1日 - 日本股市周三收低，投资者在日本新一财年的首个交易日对近期上涨个股了结获利，且之前公布的日本央行短观调查报告令人失望。

日经指数和东证股价指数均跌破25日移动均线这一主要短期支撑，令 股市前景蒙阴。日股1-3月当季创五个季度以来最大单季涨幅。

日经指数 周三下跌0.9%，报19,034.84点，自2月3日以来首度收盘低于25日均线位置，目前该均线切入位在19,158.60点。

东证股价指数 跌0.9%至1,528.99点，JPX日经400指数 下跌1.0%，报13,890.43点。(完)
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