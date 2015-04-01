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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 14:25 BJT

韩国经济：企划财政部否认有关政府可能需要起草补充预算案的传闻

路透首尔4月1日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周三否认了有关政府可能需要起草一份补充预算案的“不成熟”言论。

“我们尚未处于需要讨论该事宜的阶段。”发言人在回答记者提问时援引崔炅焕的话说道。

政府如果要修改年度预算计划，不论是融资还是支出方面的变动，都必须获得议会批准。（完）

(编译 高琦 审校 白云)
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