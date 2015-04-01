韩国经济：企划财政部否认有关政府可能需要起草补充预算案的传闻

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透首尔4月1日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周三否认了有关政府可能需要起草一份补充预算案的“不成熟”言论。
“我们尚未处于需要讨论该事宜的阶段。”发言人在回答记者提问时援引崔炅焕的话说道。
政府如果要修改年度预算计划，不论是融资还是支出方面的变动，都必须获得议会批准。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。