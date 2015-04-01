《特写》亚太地区第一季银团贷款规模创三年低位--TRLPC

标题新闻：德国财长朔伊布勒称欧盟不会惩罚英国退欧，但退欧后就不能享受欧盟的权利
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**压低定价**
由于案件量减少，各家银行为争夺有限的业务，造成贷款定价下滑。台湾银行业者是亚洲最大贷款流动性供应来源，由于当地银行资金成本下滑，业者因而能够接受更低的利润。
2013年及2014年，台湾银行业的资金成本急升，业者参与亚洲定价较低联贷案的能力因而受限。
三个月期台北银行间美元拆借利率(TAIFX)在1月底时跌至低于60个基点，为18个月来首见，在2014年3月初时，曾触及两年高位160个基点。
印度及印尼的贷款借款企业，已经享受到贷款定价下滑的好处。印度国有石油营销公司巴拉特石油，目前正在筹办一笔1亿美元三年期双边贷款，对手为三菱东京日联银行，综合收益定价为100个基点。
这是2008年金融危机以来，印度企业在同样天期贷款上取得的最低定价，相较之下，2013年12月时，一笔六年期5亿美元贷款的最高综合收益定价为210个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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