《特写》亚太地区第一季银团贷款规模创三年低位--TRLPC

**压低定价**

由于案件量减少，各家银行为争夺有限的业务，造成贷款定价下滑。台湾银行业者是亚洲最大贷款流动性供应来源，由于当地银行资金成本下滑，业者因而能够接受更低的利润。

2013年及2014年，台湾银行业的资金成本急升，业者参与亚洲定价较低联贷案的能力因而受限。

三个月期台北银行间美元拆借利率(TAIFX)在1月底时跌至低于60个基点，为18个月来首见，在2014年3月初时，曾触及两年高位160个基点。

印度及印尼的贷款借款企业，已经享受到贷款定价下滑的好处。印度国有石油营销公司巴拉特石油，目前正在筹办一笔1亿美元三年期双边贷款，对手为三菱东京日联银行，综合收益定价为100个基点。