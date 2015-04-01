背景资料：中国“一带一路”规划主要战略摘要

路透北京4月1日 - 中国政府日前发布“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划，将致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络。

“一带一路”贯穿亚欧非大陆，一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经济圈，中间广大腹地国家经济发展潜力巨大。

丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲（波罗的海）；中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海；中国至东南亚、南亚、印度洋。

21世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲；从中国沿海港口过南海到南太平洋。

2013年9月和10月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（“一带一路”）的重大倡议。

中国发起设立的丝路基金已于2014年末成立，注册资本615.25亿元人民币，董事长为中国央行行长助理金琦。该基金由外汇储备、中国投资公司 、中国进出口银行、国家开发银行共同出资，重点将在“一带一路”发展进程中寻找投资机会，并提供相应的投融资服务。

此外，中国还牵头筹建亚洲基础设施投资银行（亚投行，AIIB），截至目前，亚投行意向创始成员国已增至31个，包括四个安理会常任理事国以及13个G20国家。包括挪威和冰岛在内，申请国数量也已达到17个。另外台湾亦递交了申请意向书。

该规划归纳为两个核心：新疆、福建。涉及18省份：新疆 、陕西 、宁夏、甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林 、辽宁 、广西、云南、西藏、上海 、福建 、浙江、广东、海南、重庆。七个高地：西宁、成都、郑州、武汉、长沙、南昌、合肥。

15个港口建设：上海、天津、宁波-舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛 、烟台 、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚。两个国际枢纽机场：上海、广州。

以下为“一带一路”规划主要战略梳理：

**基础投资**

基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。

--推动口岸基础设施建设，推进港口合作建设，加强海上物流信息化合作；拓展建立民航全面合作的平台和机制

--加强能源基础设施互联互通合作，推进跨境电力与输电通道建设；推进跨境光缆等通信干线网络建设，完善空中（卫星）信息通道。

--推进国际骨干通道建设，优先打通缺失路段。

--推进建立统一的全程运输协调机制，实现国际运输便利化。

**金融合作**

资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。

--推进亚洲货币稳定体系、投融资体系和信用体系建设；推动亚洲债券市场的开放和发展

--支持沿线国家政府和信用等级较高的企业以及金融机构在中国境内发行人民币债券。

--符合条件的中国境内金融机构和企业可以在境外发行人民币债券和外币债券，鼓励在沿线国家使用所筹资金。

--扩大沿线国家双边本币互换、结算的范围和规模。

--共同推进亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行筹建，就建立上海合作组织融资机构开展磋商；加快丝路基金组建运营，充分发挥丝路基金以及各国主权基金作用。

--加强金融监管合作，构建区域性金融风险预警系统。

**贸易便利**

投资贸易合作是“一带一路”建设的重点内容。

--研究解决投资贸易便利化问题，消除投资和贸易壁垒，积极商建自由贸易区。

--降低非关税壁垒，提高贸易自由化便利化水平；改善边境口岸通关设施条件，提升通关能力。

--加强双边投资保护协定、避免双重征税协定磋商；扩大服务业相互开放，大力发展现代服务贸易。

--鼓励合作建设境外经贸合作区、跨境经济合作区等各类产业园区；鼓励本国企业参与沿线国家基础设施建设和产业投资。

--加大煤炭等传统能源资源勘探开发合作，推动水电等清洁、可再生能源合作。

--推动世界贸易组织《贸易便利化协定》生效和实施。

**沟通交流**

--加强政府间合作，提高沿线各国游客签证便利化水平；扩大相互间留学生规模，中国每年向沿线国家提供1万个政府奖学金名额。

--建立完善双边联合工作机制，研究推进“一带一路”建设的实施方案、行动路线图。

--强化多边合作机制作用，发挥上海合作组织（SCO）、中国-东盟“10+1”、亚太经合组织（APEC）等现有多边合作机制作用。

**对外开放**

--发挥新疆独特的区位优势和向西开放重要窗口作用，打造丝绸之路经济带核心区。

--加快推进中国（上海）自由贸易试验区建设，支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。