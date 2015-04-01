《RUSSELL专栏》中国油库满还是不满，对于油价是个大问题

这的确有助于解释今年前两个月有一些多余的原油进入了储存，但疑问仍然存在，即库存增加的步伐会不会以今年初这样的速度持续下去。

3月给出的答案是很有可能如此，根据汤森路透石油研究与预测的预估，中国3月进口量料为2,800-2,900万吨，相当于日均约659-682万桶。

这只能到下周中国公布3月份初步进口数据时才能证实。

另一个值得考量的因素是，中国进口的原油中有多少会以加工后油品的形式再出口，尤其是柴油与汽油。

这两种主要燃料油的出口在2015年的前两个月已出现明显的下滑。柴油出口量从上年同期的日均8.99万桶滑落至2.31万桶，汽油则从9.89万桶下滑至7.68万桶。

尽管这对中国以外的亚洲炼厂利润而言是好事，但燃料油出口减少，提升了未来几个月暴增的风险，尤其是如果中国的柴油需求成长依旧疲弱。