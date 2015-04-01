台湾债市：五年券殖利率收创近两个月低位，筹码集中有利多方

* 五年券收创近两个月低位，大型机构当冲成交量增

* 非农数据当前美债却偏多，增加多头持券信心

* 明日104/6区间料在0.96-0.99%

路透台北4月1日 - 台湾五年公债104/6期 周三殖利率收低，创近两个月低位。交易员表示，104/6筹码集中，在外流通筹码稀少，多头带盘迫使交易商追价，且有大型金融机构进场当冲，使得成交量明显放大。

他们表示，清明长假在即，且周五又有美国非农就业数据公布，今日104/6殖利率虽走低，但也有持券者为降低风险而出脱筹码。整体而言，盘面条件仍有利多头，波段有朝0.95%测试的机会。

〞今天出量，盘中大型金融机构有进来卖一些，后来又抓回来，愚人节被骗了。〞一位银行交易员说。

另一银行交易主管称，交易商日前在1.0%之上诱空，使得空单量有所累积，但104/6在外流通的短线筹码也才16亿台币，因此空单量虽然少，但轧空力道也不轻。

〞1.0%(五年券殖利率)根本不是问题，是风向问题，今年风是往下吹的。〞他说。

另一证券商交易员表示，104/6殖利率在1.0%的需求看来蛮多的，主要是因为纵然周五要公布美国非农数据，但美债殖利率却无畏变数当前而缓步向下，激励了交易商的持券信心。

交易员预估明日五年债104/6区间暂看0.96-0.99%；10年债104/5区间则暂看1.53-1.55%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -1.04 0.9781 *0.9736-0.9845 285.5 10 104/5 -0.35 1.5415 1.5350-1.5415 12.0

*表创该券发行以来殖利率低位

本周全球重要经济事件和数据包括：

4月1日(三)：美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会主持小组讨论；亚特兰大联储总裁洛克哈特主持小组讨论。欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。美国建筑支出；美国供应管理协会(ISM)制造业PIM；法国Markit制造业PMI；德国Markit制造业PMI；

4月2日(四)：美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动性：支持家庭、社区和经济的研究和理念”。2月美国工厂订单；2月美国耐久财订单；

4月3日(五)：美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话；圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲。

30 104/4 没有成交

20 104/2 没有成交

10 104/5 1.5415

5 104/6 0.9781

3 104/1 没有成交