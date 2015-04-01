全球金市：金价4月开局小涨，因美元下滑

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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美国里奇蒙联储总裁拉克尔表示，美联储有充份的理由在6月升息，他将近期经济数据的疲弱表现视为暂时现象，而且可能是因为天候所致。
0632GMT, 现货金 涨0.2%，至每盎司1,185.65美元，3月份累计下跌2.4%。
“在1,180美元附近存在短期支撑，但考虑到来自美联储加息的压力，我仍认为金价将继续下跌，”金瑞期货驻深圳的分析师陈敏表示。
金价自上周触及三周高位后已回落近3%，美联储主席叶伦上周五暗示，在美国经济有所改善的情况下，今年稍后可能升息，这使得美元重拾动能。
叶伦的讲话终结了金价七日连涨之势，这是2012年以来持续时间最长的一轮涨势。
美元兑一篮子主要货币周三下跌，使黄金等美元计价资产对于其他货币持有人而言变得便宜。
美国4月期金 涨0.2%，报每盎司1,185.50美元。
投资者还在关注伊朗核六大国的核计划谈判。虽然周二的最后期限已过，但谈判将延长一天。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%
现货金 1185.65 2.55 +0.22 0.18
现货银 16.61 -0.01 -0.06 6.07
现货铂金 1138.05 -0.80 -0.07 -5.15
现货钯金 735.95 3.52 +0.48 -7.16
COMEX期金 1185.50 2.40 +0.20 0.12
COMEX期银 16.63 0.03 +0.16 6.58
汇率
欧元/美元 1.0779
美元/日圆 119.85
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 白云/汪红英；审校 孙茉莉/高琦)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。