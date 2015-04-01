全球金市：金价4月开局小涨，因美元下滑

美国里奇蒙联储总裁拉克尔表示，美联储有充份的理由在6月升息，他将近期经济数据的疲弱表现视为暂时现象，而且可能是因为天候所致。

0632GMT, 现货金 涨0.2%，至每盎司1,185.65美元，3月份累计下跌2.4%。

“在1,180美元附近存在短期支撑，但考虑到来自美联储加息的压力，我仍认为金价将继续下跌，”金瑞期货驻深圳的分析师陈敏表示。

金价自上周触及三周高位后已回落近3%，美联储主席叶伦上周五暗示，在美国经济有所改善的情况下，今年稍后可能升息，这使得美元重拾动能。

叶伦的讲话终结了金价七日连涨之势，这是2012年以来持续时间最长的一轮涨势。

美元兑一篮子主要货币周三下跌，使黄金等美元计价资产对于其他货币持有人而言变得便宜。

美国4月期金 涨0.2%，报每盎司1,185.50美元。

投资者还在关注伊朗核六大国的核计划谈判。虽然周二的最后期限已过，但谈判将延长一天。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%

现货金 1185.65 2.55 +0.22 0.18

现货银 16.61 -0.01 -0.06 6.07

现货铂金 1138.05 -0.80 -0.07 -5.15

现货钯金 735.95 3.52 +0.48 -7.16

COMEX期金 1185.50 2.40 +0.20 0.12

COMEX期银 16.63 0.03 +0.16 6.58

汇率

欧元/美元 1.0779

美元/日圆 119.85

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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