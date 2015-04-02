中国公开市场：今日将进行250亿元七天逆回购，本周净投放50亿元

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透上海4月2日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行250亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，本周公开市场将净投放资金50亿元，实现连续第二周小幅净投放。
央行周二进行250亿元七天期逆回购操作，利率持平于3.55%。据路透统计，本周公开市场共有450亿元逆回购到期回笼资金，其中已于周二到期200亿元，周四到期250亿元。央票则最早要到2016年7月才开始有到期。
上周央行公开市场共进行两次七天期逆回购操作，总额450亿元人民币；当周净投放100亿元，结束此前连四周净回笼态势。其中逆回购中标利率周二降10个基点(bp)至3.55%，周四则持稳。至此，春节后一个月内公开市场逆回购利率已三次下行。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)