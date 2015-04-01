《路透晚报》--4月1日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收盘低于关键支撑位，因遭获利了结且央行短观调查报告疲弱

日本股市周三收低，投资者在日本新财年首个交易日对近期上涨个股了结获利，且之前公布的日本央行短观调查报告令人失望。日股1-3月当季创五个季度以来最大单季涨幅。

日经指数今日下跌0.9%，报19,034.84点，自2月3日以来首度收盘低于25日均线位置，目前该均线切入位在19,158.60点。东证股价指数跌0.9%至1,528.99点，JPX日经400指数跌1.0%至13,890.43点。

--中国股市：沪综指收升1.7%至逾七年新高，中小盘股表现强势领涨大盘

中国股市沪综指收涨1.7%，冲破3,800点整数关口至逾七年新高。分析师指出，继昨日调整后，今日大盘再续涨势，个股走势全面活跃；中小盘股表现强势领涨大盘，金融地产等权重股则略显疲弱，但整体成交量未能有效放大。

沪综指收报3,810.29点，涨62.40点或1.66%，此前收盘高点为2008年3月17日的3,820.05点；上证A股今日成交5,902亿元人民币，上日为7,183亿元，较上一日交易日减近二成。

--香港股市：上涨，受中国PMI数据提振；初创股飙升

香港股市上涨，因中国之前公布的一项制造业调查好于预期，初创股飙升，因中国允许保险公司投资香港创业板。

中国3月官方制造业调查显示，制造业活动3个月来首次扩张，但扩张幅度不大，且订单依然疲软，从而强化了对于政府应进一步放松政策以刺激经济的呼声。

恒生指数上涨0.7%，至25,082.75点，恒生国企指数上涨1.6%，至12,537.28。

--汇市：美元下跌，市场在美国非农就业数据公布前寻找方向

美元下跌，因日本央行短观调查疲弱拖累了东京股市，但帮助提振了日圆；与此同时中国经济数据有所好转，为澳元和新西兰元提供了支撑。

法国和德国3月份采购经理人指数(PMI)终值小幅改善，进一步表明欧元区经济正从非常低的水平反弹，对欧元起到了幅度很小的提振作用。美元兑日圆跌0.2%至119.83日圆；欧元则是上涨0.2%至1.0789美元。

--欧元债市：德债收益率守于纪录低位附近，分析师预期新债买需强劲

德国公债收益率(殖利率)守在纪录低位附近 ，分析师预测符合欧洲央行购买计划的新债发行将涌现高买气。

德国10年期公债收益率持稳为0.19%，距离纪录低点0.165%不远。希腊10年期公债收益率小升7个基点，至11.74%，葡萄牙、意大利与 西班牙同档券种则小跌1-2个基点。

--国际油市：油价小跌，因伊朗核谈判期限延长

油价小跌，外界猜测围绕伊朗核计划的谈判将在最后一刻达成协议，这将允许更多伊朗原油出口到全球市场。

0818GMT，5月布兰特原油期货跌0.1美元，至每桶55.01美元，周二结算价跌1.18美元。受有关伊朗与六大国将达成核交易预期的影响，该合约上周周线下滑8%。5月美国原油期货下滑0.33美元，至每桶47.27美元，周二结算价跌1.08美元。

--全球金市：金价4月开局小涨，因美元下滑

金价因美元回落而上扬，以涨势为4月行情拉开序幕；但对美联储今年势将升息的预期限制了金价涨幅。0820GMT, 现货金升至每盎司1,185.50美元，3月份累计下跌2.4%。美国4月期金涨0.25%，报每盎司1,185.90美元。

--金属期市：LME期铜持稳，期镍挫跌至六年新低

伦敦期铜价格持稳，此前数据显示，中国3月制造业活动略微好于预期；期镍价格则挫跌至六年新低，受中国镍生铁厂商出售存货筹集现金的影响。

0704GMT，LME三个月期铜几无变动，报每吨6,037.50美元，上日曾小跌。6月沪铜缩减跌幅至1.2%，报每吨43,260元人民币。

LME期镍反弹0.9%，此前触及六年低点12,310美元。上海期镍一度下滑5%，终场收低3.6%。