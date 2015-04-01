日本债市：多数上涨，股市下滑令其获益

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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金额符合市场预期，此前日本央行周二宣布将于新财年的第一次购买操作中，加购短期日本政府公债。该行表示25年期以上券种的购买量，将与上次操作维持不变。
指标10年期日债收益率(殖利率) 下跌2个基点，至0.375%，盘中交投震荡，稍早收益率曾触及两周高位0.410%。
10年期日债期货6月合约 上涨0.24点，收报147.46。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.030% -0.5 0.035%
五年期公债 0.105% -2.5 0.130%
10年期公债 0.375% -2.0 0.395%
20年期公债 1.110% -1.5 1.125%
30年期公债 1.350% +1.5 1.335%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.46 +0.24 147.22
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 高琦/白云)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。