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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 15:13 BJT

日本债市：多数上涨，股市下滑令其获益

金额符合市场预期，此前日本央行周二宣布将于新财年的第一次购买操作中，加购短期日本政府公债。该行表示25年期以上券种的购买量，将与上次操作维持不变。

指标10年期日债收益率(殖利率) 下跌2个基点，至0.375%，盘中交投震荡，稍早收益率曾触及两周高位0.410%。

10年期日债期货6月合约 上涨0.24点，收报147.46。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.030% -0.5 0.035%

五年期公债 0.105% -2.5 0.130%

10年期公债 0.375% -2.0 0.395%

20年期公债 1.110% -1.5 1.125%

30年期公债 1.350% +1.5 1.335%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.46 +0.24 147.22

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 高琦/白云)
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