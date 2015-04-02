新债招标：进出口行一年增发债收益率3.8442%，五年4.1987%--业内人士

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京4月2日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息增发债中标收益率3.8442%，五年期为4.1987%；两期债投标倍数分别为3.53倍和4.40倍。
进出口行另外两期七年及10年固息债将于北京时间11:30结束招标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、五年、七年、及10年期最新收益率为4.0415%、4.2902%、4.3089%和4.4076%。
以下为进出口行近期同期限新债的招标情况：
债券名称 发行时间 期限(年) 中标结果 首场投标倍数
一期增发2 2月5日 1 3.7068% 1.99
增发3 2月12日 3.6584% 4.15
增发4 3月12日 3.6531% 3.40
七期 3月26日 3.75% 1.71
三期增发5 3月6日 5 3.9867% 1.60
增发6 3月12日 3.9233% 3.75
六期 3月19日 4.1000% 2.17
增发1 3月26日 4.1743% 2.45
四期增发3 3月6日 7 4.0564% 2.38
增发4 3月12日 4.0148% 3.00
增发5 3月19日 4.1703% 1.82
五期增发3 3月6日 10 4.0986% 1.90
增发4 3月12日 4.0232% 2.32
增发5 3月19日 4.2243% 1.92
增发6 3月26日 4.3255% 1.56
上述四期债中，一年、五年和七年期品种分别为该行今年第七、第六及第四期增发债，票面利率依次为3.75%、4.10%和3.95%，10年期为新发品种。具体发行条款如下：
第四、六、七期增发债及第八期新发债
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招标规模上限 各为40亿元
期限/计息方式 1/5/7/10年固息
中标方式 1/5/10年：单一利率或价格(荷兰式)
7年：多重价格(美国式)
起息日 1年：4月1日；5年：3月24日；7年：1月26日；10年：4月7日
缴款日 4月7日
分销期 4/3-4/7
上市日 1年：4月9日
5/7/10年：4月13日
发行手续费 1年：0.05%；5/7年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 边竞/张喜良)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)