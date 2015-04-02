新债招标：进出口行一年增发债收益率3.8442%，五年4.1987%--业内人士

路透北京4月2日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息增发债中标收益率3.8442%，五年期为4.1987%；两期债投标倍数分别为3.53倍和4.40倍。

进出口行另外两期七年及10年固息债将于北京时间11:30结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、五年、七年、及10年期最新收益率为4.0415%、4.2902%、4.3089%和4.4076%。

以下为进出口行近期同期限新债的招标情况：

债券名称 发行时间 期限(年) 中标结果 首场投标倍数

一期增发2 2月5日 1 3.7068% 1.99

增发3 2月12日 3.6584% 4.15

增发4 3月12日 3.6531% 3.40

七期 3月26日 3.75% 1.71

三期增发5 3月6日 5 3.9867% 1.60

增发6 3月12日 3.9233% 3.75

六期 3月19日 4.1000% 2.17

增发1 3月26日 4.1743% 2.45

四期增发3 3月6日 7 4.0564% 2.38

增发4 3月12日 4.0148% 3.00

增发5 3月19日 4.1703% 1.82

五期增发3 3月6日 10 4.0986% 1.90

增发4 3月12日 4.0232% 2.32

增发5 3月19日 4.2243% 1.92

增发6 3月26日 4.3255% 1.56

上述四期债中，一年、五年和七年期品种分别为该行今年第七、第六及第四期增发债，票面利率依次为3.75%、4.10%和3.95%，10年期为新发品种。具体发行条款如下：

第四、六、七期增发债及第八期新发债

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招标规模上限 各为40亿元

期限/计息方式 1/5/7/10年固息

中标方式 1/5/10年：单一利率或价格(荷兰式)

7年：多重价格(美国式)

起息日 1年：4月1日；5年：3月24日；7年：1月26日；10年：4月7日

缴款日 4月7日

分销期 4/3-4/7

上市日 1年：4月9日

5/7/10年：4月13日

发行手续费 1年：0.05%；5/7年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无