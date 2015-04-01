《汇市简讯》英镑兑美元重返1.4871，关注英国PMI数据

路透4月1日 - 0710GMT * 英镑兑美元亚洲市场在1.4871遭遇阻力。 * 1.4817为盘中低点。突破1.4871/74上看阻力位1.49 * 1.4874为1.4995-1.4752之间的50%回撤位。今日1.49的期权将到期 。1.4901为周一高点。 * 英国定于0830GMT公布3月制造业采购经理人指数(PMI)。 * 美国定于1215GMT公布ADP就业报告。1400GMT,公布3月美国供应管 理协会(ISM)数据 * 本周大事是美国将于4月3日公布的3月非农就业报告。(完) (编译 孙茉莉; 审校 高琦)