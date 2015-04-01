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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 15:26 BJT

中国新债：国开行下周二将发行至多260亿元五期债，期限1-10年

路透上海4月1日 - 中国国家开发银行 周三公告称，将于下周二(7日)招标发行五期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债中，一年和三年品种为该行今年第6-7期增发债，五年、七年和10年期为新发债。具体发行条款如下：

2015年第6-7期增发债，8-10期新发债

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发行上限 1/7年40亿元；3年50亿元；5年60亿元；10年70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：4月7日14:00-15:00；

7/10年：4月7日14:00-15:40

招标方式 采用单一价格/利率(荷兰式)招标方式

缴款日 4月13日

起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 1年：4/10-4/13；3/5/7/10年：4/8-4/13

上市日 1年：4月15日；3/5/7/10年：4月17日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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