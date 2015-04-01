中国新债：国开行下周二将发行至多260亿元五期债，期限1-10年

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透上海4月1日 - 中国国家开发银行 周三公告称，将于下周二(7日)招标发行五期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债中，一年和三年品种为该行今年第6-7期增发债，五年、七年和10年期为新发债。具体发行条款如下：
2015年第6-7期增发债，8-10期新发债
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发行上限 1/7年40亿元；3年50亿元；5年60亿元；10年70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：4月7日14:00-15:00；
7/10年：4月7日14:00-15:40
招标方式 采用单一价格/利率(荷兰式)招标方式
缴款日 4月13日
起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日
分销期 1年：4/10-4/13；3/5/7/10年：4/8-4/13
上市日 1年：4月15日；3/5/7/10年：4月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。