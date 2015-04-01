《专题新闻快速浏览》路透3月全球资产配置调查****

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透3月31日 -
路透调查显示，全球投资人3月将现金持仓降至近两年低点，试图把握全球各地货币刺激诱发的金融市场涨势。
路透针对美国、日本、欧洲及英国等地的基金经理人及投资长的月度调查结果显示，3月全球均衡型投资组合的现金建议平均配比为5.3%，低于2月的5.8%。
3月股票平均配比为50.6%，接近2月达到的五个月高点50.7%。债券曝险则是升至36.8%，高于前月的36.5%。
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> 美国基金青睐欧洲资产，降低全球股市持仓
> 欧洲投资者增持股票，以期搭乘欧洲央行宽松政策之东风
> 英国投资者增持股票，趁各国央行放松政策之机加码
> 日本基金经理提高欧元区股票配比
> 中国基金经理未来三个月股票建议配比降至半年新低
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(编译 张明钧; 审校 高琦)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。