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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 15:24 BJT

****《专题新闻快速浏览》路透3月全球资产配置调查****

路透3月31日 -

路透调查显示，全球投资人3月将现金持仓降至近两年低点，试图把握全球各地货币刺激诱发的金融市场涨势。

路透针对美国、日本、欧洲及英国等地的基金经理人及投资长的月度调查结果显示，3月全球均衡型投资组合的现金建议平均配比为5.3%，低于2月的5.8%。

3月股票平均配比为50.6%，接近2月达到的五个月高点50.7%。债券曝险则是升至36.8%，高于前月的36.5%。

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> 日本基金经理提高欧元区股票配比

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(编译 张明钧; 审校 高琦)
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