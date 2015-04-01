金属期市：LME期铜持稳，期镍挫跌至六年新低

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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中国统计局数据显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.1，高于路透预估的49.7，此前已连续两个月低于50。而汇丰(HSBC)/Markit联合公布的中国3月制造业PMI终值则为49.6，创三个月低点。两项PMI指数一升一降，显示政策托底初见效果，但市场需求仍然不足，宽松政策有待进一步释放。
0704GMT，LME三个月期铜 几无变动，报每吨6,037.50美元，上日曾小跌。
6月沪铜 缩减跌幅至1.2%，报每吨43,260元人民币。
LME期镍 反弹0.9%，此前触及六年低点12,310美元。上海期镍 一度下滑5%，终场收低3.6%。
据中国业内人士称，国内疲弱需求及较低的价格促使中国的镍生铁制造商在3月停产或减产，并出售镍库存获取现金。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美联储有充份的理由在6月升息，他将近期经济数据的表现视为影响短暂，而且可能是因为天候所致。 (完)
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(编译 白云/孙茉莉; 审校 高琦)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。