金属期市：LME期铜持稳，期镍挫跌至六年新低

中国统计局数据显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.1，高于路透预估的49.7，此前已连续两个月低于50。而汇丰(HSBC)/Markit联合公布的中国3月制造业PMI终值则为49.6，创三个月低点。两项PMI指数一升一降，显示政策托底初见效果，但市场需求仍然不足，宽松政策有待进一步释放。

0704GMT，LME三个月期铜 几无变动，报每吨6,037.50美元，上日曾小跌。

6月沪铜 缩减跌幅至1.2%，报每吨43,260元人民币。

LME期镍 反弹0.9%，此前触及六年低点12,310美元。上海期镍 一度下滑5%，终场收低3.6%。

据中国业内人士称，国内疲弱需求及较低的价格促使中国的镍生铁制造商在3月停产或减产，并出售镍库存获取现金。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美联储有充份的理由在6月升息，他将近期经济数据的表现视为影响短暂，而且可能是因为天候所致。 (完)

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