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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 16:01 BJT

日本个股：索尼持有奥林巴斯股权减半，不再是最大股东

路透东京4月1日 - 日本相机及内视镜制造商奥林巴斯(Olympus) 表示，索尼 持有该公司股权已经减半，不再是最大股东。

奥林巴斯在一份声明中称，索尼目前持有奥林巴斯5%股权，2014年9月底时的持股比重为10%。

索尼于2012年买进奥林巴斯股票，并提供现金以提振其财务；此前奥林巴斯曝出帐务丑闻，迫使其重新申报多年的财报。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
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