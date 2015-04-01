背景资料：中国政府2015年经济及主要改革政策一览

路透北京4月1日 - 以下为中国政府2015年推出的一系列宏观经济金融政策和改革措施：

**扩投资**

--发改委2月9日批复大连港大窑湾港区四期和烟台港西港区30万吨级原油码头两项工程，总投资约43.1亿元人民币。

--发改委1月27日公布两项总计投资逾300亿元人民币的获批公路工程。

--发改委1月26日批复云南香格里拉至丽江公路等两项公路建设和一项航道建设工程，合计总投资268.05亿元人民币。

--发改委1月16日批复新建弥勒至蒙自铁路以及济南市城市轨道交通项目，两项目合计投资531亿元人民币。

--国务院1月14日常务会议决定设立总规模400亿元人民币的国家新兴产业创业投资引导基金重点支持处于“蹒跚”起步阶段的创新型企业。

**金融**

*--中国人民银行3月30日称，住房公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例为20%，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例调整为不低于40%。

--中国人民银行称，自2015年3月1日起，下调金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%，并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。

--中国人民银行称，增加再贷款额度500亿元人民币，支持金融机构扩大“三农”(农业、农村和农民)和小微企业信贷投放，以继续实施定向调控、结构性调控。

**财税**

*--中国财政部3月30日公布，个人将购买两年以上（含两年）的普通住房对外销售的，免征营业税；不足两年的全额征收。

--中国国务院决定继续加大对小微企业和创业创新的减税降费力度。确定从2015年1月1日至2017年12月31日，将享受减半征收企业所得税优惠政策的小微企业范围，由年应纳税所得额10万元人民币以内（含10万元）扩大到20万元以内（含20万元），并按20%的税率缴纳企业所得税。

--中国财政部1月27日发布通知，自2015年2月1日起对电池、涂料征收消费税，并在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为4%。

--中国继续提高成品油消费税，自1月13日起将汽油、石脑油等的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。这亦中国连续第三个月提高成品油消费税 。

--中国财政部和国家税务总局发布通知，自2015年1月1日起，对部分文化服务出口、现行养老机构提供的养老服务免征营业税，旨在支持对外文化贸易，加快发展养老服务业 。

--中国财政部通知称，自今年1月1日起，针对铜条、杆及型材出口开始实施9%的出口退税率，同时将铜箔的出口退税率自13%提高至17% 。

--为进一步减轻小微企业负担，中国从今年1月1日起对小微企业免征42项中央级设立的行政事业性收费，另外还将取消或暂停征收12项中央级设立的行政事业性收费 。

**改革**

*--发改委3月31日发布鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见，从保障社会资本合法权益、完善项目财政补贴管理等，进一步明确国家的各项优惠和支持政策。

*--新华社3月28日授权发布“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划，明确“一带一路”沿线各国合作重点，其中基础设施互联互通是建设的优先领域，投资贸易合作是重点内容。

*--国务院3月25日常务会议指出，要继续加大国企国资改革力度，加快国有资本投资公司、运营公司试点。

*--国务院3月23日印发加快实施创新驱动发展战略的意见，支持外资参与国内创新战略，单独科研计划无负面清单。

*--国务院3月23日印发关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见，旨在营造激励创新的公平竞争环境，发挥市场竞争激励创新的根本性作用，强化资本市场对技术创新的支持。

*--发改委3月17日发布通知称，与财政部确定了国际金融组织和外国政府贷款（国外贷款）管理的改革思路，拟进一步加强协调配合，简化管理程序，充分利用国外优惠贷款资源支持国家重点领域改革。

*--发改委发布通知称，将努力拓宽政府和社会资本合作项目（PPP）融资渠道，推动建立期限匹配、成本适当以及多元可持续的PPP项目资金保障机制。

*--发改委和商务部3月13日发布外商投资产业指导目录（2015年修订），放宽外资准入，进一步放开一般制造业，取消钢铁和乙烯等行业股比要求。

--政府网3月13日发布国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定，取消和下放90项行政审批项目，并将21项工商登记前置审批事项改为后置审批。

--中国政府网1月29日发布国务院关于推广中国（上海）自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知，明确在全国范围内复制推广的改革事项包括投资管理领域，贸易便利化领域及金融领域等。

--中国国务院1月14日发布关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定，明确实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

--国务院1月7日常务会议称，将着力规范和改进行政审批行为，治理“审批难”，按照依法行政、公开公正、便民高效、严格问责的原则。

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