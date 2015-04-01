欧元债市：德债收益率守于纪录低位附近，分析师预期新债买需强劲

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
“投资人知道欧洲央行必须购买许多德国公债，因此他们可以确认能 够卖出这些公债。” 德国10年期公债收益率(殖利率) 周三维持不变，报0.1 9%，距离纪录低点0.165%不远。 周三标售的2020年4月到期德国公债符合欧洲央行的购买标准，不过 下周将有190亿欧元的德债赎回，也意味着投资人必须为那些钱找到新去 处。 德国周三将标售最多达40亿欧元新债。 希腊10年期公债收益率小升7个基点，至11.74%，葡萄牙、意大利与 西班牙同档券种则小跌1-2个基点。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 白云)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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