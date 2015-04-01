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债券 | 2015年 4月 1日 星期三 16:29 BJT

欧元债市：德债收益率守于纪录低位附近，分析师预期新债买需强劲

“投资人知道欧洲央行必须购买许多德国公债，因此他们可以确认能
够卖出这些公债。”
    
    德国10年期公债收益率(殖利率) 周三维持不变，报0.1
9%，距离纪录低点0.165%不远。
    
    周三标售的2020年4月到期德国公债符合欧洲央行的购买标准，不过
下周将有190亿欧元的德债赎回，也意味着投资人必须为那些钱找到新去
处。
    
    德国周三将标售最多达40亿欧元新债。
    
    希腊10年期公债收益率小升7个基点，至11.74%，葡萄牙、意大利与
西班牙同档券种则小跌1-2个基点。 (完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 白云)
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