日本财政：债务/GDP之比2023/24财年触底后将恶化--消息

路透东京4月1日 - 根据参与其中人士表示，日本国会议员的估算显示，就算对经济成长做出乐观的假设，但随着超低利率开始走升，日本庞大的债务负担仍将在不到十年之内的时间开始恶化。

首相安倍晋三所领导的政府正苦于实现在2021年3月止财年达成平衡预算的承诺；目前决策人士已经改为强调，强劲经济成长至少将会带动累计负债相当于国内生产总值(GDP)支比将会下滑。

但政府及执政党官员周三向路透表示，安倍所属的自民党内部财政改革小组周四将在一场闭门会议提出一份现有估算，当中指出就算乐观看待经济成长，债务/GDP之比将在2023/24财年之后开始上升。

以最为广义的指标来看，日本整体公共债务相当于GDP的240%，居世界之冠。而根据内阁府统计的中央及政府一般帐务报表，日本周三开始财年的的债务/GDP知比为195.1%，估计2023/24财年将降至182.6%。