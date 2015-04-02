《台湾金融市场一周展望》短线台股料续高档震荡，汇债尚待非农数据见真章

* 短线台股料持续高档震荡

* 台币仍待非农数据见真章

* 下周台债料紧随美债波动

记者 詹静宜

路透台北4月2日 - 本周台湾股汇皆呈现震荡盘整格局，时序迈入第二季，分析师认为，第一季末台股回档整理为第二季投下变数，下周重量级个股三月营收出炉或将牵动其走势，短线台股指数暂难跳脱高档震荡；至于汇债市则待美国非农数据揭晓敲定进一步方向。

保德信高成长基金经理人叶献文指出，企业下周将陆续公布三月营收，若能胜过一月，可望成为下一波台股上攻重要动能；然投资人最大的担忧仍是中国消费情况，眼见“五一长假”即将来临，大陆民间消费需求尚未完全复苏，这其实也是全球股市短线拉回的重要原因。

他指出，台股在第二季上旬可望维持高档，下旬则会被美国升息议题、希腊与欧元区持续进行债务谈判、中国可能祭出降息降准的货币宽松措施等国际不确定因素垄罩；接下来台股看盘重点回归企业获利，营运稳定、低本益比的个股应有补涨空间。

〞第二季是全年台股指数相对低点，第三季、第四季才会逐渐往上。〞富邦投顾总经理萧乾祥说。

他表示，已调高今年度低高点区间至8,800-10,500点，主要反应台股基本面、资金面及金融政策利多，目前年线来到9,200点左右，短线跌破年线的机会不大，第二季指数主要区间落在9,200-9,800点，至于市场期待的除权息行情，他则认为，股利可扣抵税额减半今年将上路，可能影响投资人参加除权息的意愿。

德盛科技大坝基金经理人廖哲宏指出，尽管2014年上市柜企业税后纯益达1.8兆(万亿)台币，但已是过去式，现在科技企业获利下修是一个趋势，短期内获利下修演变为较重要议题，四、五月间将保守看待台股表现，待企业获利下修利空出尽后，六月才会反应高殖利率利多，且迎接第三季电子旺季。

他亦称，第二季台股指数向上空间有限，适度往下修正是有可能的，第二季可能先蹲后跳酝酿第三季反弹契机。

台湾股市周四终场上涨0.97%，收报9,600.32点，周线收涨约1.02%；分析师预估，下周台股指数区间暂估在9,500-9,700点。

4月3日(周五)至4月6日(周一)，因儿童节及清明假期落于周六及周日，周五及周一各补假一日，金融市场休市。

**台股“五穷六绝”？**

台股向来有“五穷六绝”的说法，然据中国信托投信观察台股过去10年四至六月期间，有六年均呈涨势，平均涨幅达2%以上，最高甚至有23%。

中国信托台湾优势基金经理人吕雅菁指出，不应对盘势过度悲观，研判国际资金筹码调节动作告一段落后，伴随市场气氛逐步增温，大盘第二季仍不无再闯高点的机会。

〞基本面稳健向上的台股，后市应不致寂寞。〞她说。

她指出，台股季线在指数下方形成强力支撑，预料大盘修正空间应有限，加上外资受到台股基本面相对稳健、具高现金殖利率等条件吸引下，继去年大买近4,100亿台币后，今年以来(至周三)再加码逾1,190亿元，显示中长期看多趋势仍未改变。

她认为，美元指数回档有助降低对强势美元所造成冲击忧虑，而亚币指数最近一波回升后，走势大致持稳，显示资金未大幅撤离亚洲，预料市场情绪逐步稳定后，外资对新兴亚股仍将站在买方。

**美非农数据牵动下周汇市**

展望下周汇市，交易员认为，周二会先反映美国非农数据的影响，随后视国际金融市场变化而定，基本上不脱大区间盘整格局，后续密切关注外资动向。

汇银人士指出，美国周五将公布非农就业数据，由于周三发布的3月ADP民间就业人数增加18.9万人，为2014年1月以来的最低增幅，市场对非农数据的乐观预期出现修正，若出乎意外的优于预期，美元将有转强的机会，非美货币可能区间偏跌；倘若出乎意外的差，非美货币则有望区间偏升。

〞由于ADP数据不好，猜非农可能也不好，不需要太过担心。〞一位官股银行交易员说。

另有民营银行交易员提及，此次美国非农数据公布时点正值欧洲及台湾等多地长假期间，只有美国及中国等市场即时反应，预估市场流动性将变差，将使美非农数据优劣对市场影响的波动度扩大，不排除导致市场暴涨暴跌的情况。

汇银人士也表示，尽管外资连续七日卖超台股合计逾458亿台币，但本周外资并未出现明显汇出，而今日随着韩元升破1,100的关键价位，带动外资汇入力道增温，或因市场预期美国非农数据表现可能欠佳，短线台币区间偏多氛围略胜一筹，但最终仍待非农就业数据好坏见真章。

交易员预估下周台币主交投区在31.150-32.400。

**下周台债仍随美债波动**

债市方面，交易员认为，虽然市场仍关注美国非农就业数据公布对升息时点预期的指引，不过台湾央行总裁彭淮南已对外释出鸽派言论，今年升息机率偏低，因此下周债市在反映完非农数据的影响后，料将回到低档偏多的盘整走势。

交易商预期，第二季外部影响因素有美联储FOMC分别在4月29日、6月17日两次议息会议的变数，其中6月的会议至关重要。倘若市场预期9月升息，则债市在第二季就会反映。台湾虽然升息机率偏低，但台债一向与美债高度连动，殖利率将适度反应。

内部因素方面，交易商认为，台湾资金环境宽松，且财政部第二季每期发债金额降至300亿台币，截标机率将降低。由于第一季包括公司债的筹码供应不足，若4、5月发债量仍少，对于价格维持相对有利。

〞第二季还是偏多看，以资金条件观察，债券应该会顺利发行。〞一银行交易主管称。

另一银行交易员也称，4月的筹码条件有利多方发挥，包括五年券、10年券都没有新增筹码供应的问题。

银行交易主管表示，虽然近期外资持续卖超台股现货，但是先前大量汇入的资金没有掉头流出迹象，近期公债市场也有外商银行代客户寻找超短券以停泊资金，若趋势不改，偏多气氛也会传导到五年券。