标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月1日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/英镑：上周曾触及四个月阻力线，但未能闯关成功，现在该阻力线切入位在0.7347英镑。我们预计在1月低点0.7408至前述阻力位之间汇价走势将呈现停滞。一旦跌穿本周低点0.7223，那么就可能重返0.7200区域。另一道可能的支撑位是3月19日低点0.7155。唯有出现意外上涨且日线图收高在1月低点0.7408之上，才有可能升向0.7500区域。
欧元/美元：3月底时曾短暂测试1.1037/98美元的阻力区但无功而返。该处区域是由3月18日高点和1月低位所构成的。我们认为只要此处一直罩顶，汇价就会再次测试位于1.0573的30年通道底部和目前3月低点1.0457。下方关键价位包括1.0080水平、1.0000/0.9900区域，以及1985年以来涨势的61.8%费波纳奇回档位0.9610。万一日线图上意外收于1.1098之上，我们看法将转为短线看涨，中期看法中性。在此情形下，有可能回升至位于1.1148的55日均线以及2月高点1.1534。
欧元/日圆：上周差一点就触及3月18日高位131.67日圆和2月低点132.00，不过之后恢复下跌趋势。只要日线图上的收盘位低于这个阻力区，就会有更多下行压力出现。因此我们预计汇价将跌向近期低点126.91。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0741 1.0730 +0.10 -11.21 1.2097
美元/日圆 119.97 120.12 -0.12 +0.24 119.68
欧元/日圆 128.87 128.91 -0.03 -10.98 144.77
美元/瑞郎 0.9716 0.9725 -0.09 -2.26 0.9941
英镑/美元 1.4840 1.4816 +0.16 -4.71 1.5573
美元/加元 1.2692 1.2686 +0.05 +9.24 1.1618
澳元/美元 0.7614 0.7605 +0.12 -6.78 0.8168
新西兰元/美元 0.7436 0.7468 -0.43 -4.63 0.7797
欧元/瑞郎 1.0439 1.0436 +0.03 -13.20 1.2026
欧元/英镑 0.7230 0.7240 -0.14 -6.77 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2606 9.2622 -0.02 -2.20 9.4688
美元/挪威克朗 8.0790 8.0587 +0.25 +8.12 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。