路透伦敦4月1日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/英镑：上周曾触及四个月阻力线，但未能闯关成功，现在该阻力线切入位在0.7347英镑。我们预计在1月低点0.7408至前述阻力位之间汇价走势将呈现停滞。一旦跌穿本周低点0.7223，那么就可能重返0.7200区域。另一道可能的支撑位是3月19日低点0.7155。唯有出现意外上涨且日线图收高在1月低点0.7408之上，才有可能升向0.7500区域。

欧元/美元：3月底时曾短暂测试1.1037/98美元的阻力区但无功而返。该处区域是由3月18日高点和1月低位所构成的。我们认为只要此处一直罩顶，汇价就会再次测试位于1.0573的30年通道底部和目前3月低点1.0457。下方关键价位包括1.0080水平、1.0000/0.9900区域，以及1985年以来涨势的61.8%费波纳奇回档位0.9610。万一日线图上意外收于1.1098之上，我们看法将转为短线看涨，中期看法中性。在此情形下，有可能回升至位于1.1148的55日均线以及2月高点1.1534。

欧元/日圆：上周差一点就触及3月18日高位131.67日圆和2月低点132.00，不过之后恢复下跌趋势。只要日线图上的收盘位低于这个阻力区，就会有更多下行压力出现。因此我们预计汇价将跌向近期低点126.91。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0741 1.0730 +0.10 -11.21 1.2097

美元/日圆 119.97 120.12 -0.12 +0.24 119.68

欧元/日圆 128.87 128.91 -0.03 -10.98 144.77

美元/瑞郎 0.9716 0.9725 -0.09 -2.26 0.9941

英镑/美元 1.4840 1.4816 +0.16 -4.71 1.5573

美元/加元 1.2692 1.2686 +0.05 +9.24 1.1618

澳元/美元 0.7614 0.7605 +0.12 -6.78 0.8168

新西兰元/美元 0.7436 0.7468 -0.43 -4.63 0.7797

欧元/瑞郎 1.0439 1.0436 +0.03 -13.20 1.2026

欧元/英镑 0.7230 0.7240 -0.14 -6.77 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2606 9.2622 -0.02 -2.20 9.4688

美元/挪威克朗 8.0790 8.0587 +0.25 +8.12 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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