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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 16:44 BJT

《全球汇市》美元下跌，市场在美国非农就业数据公布前寻找方向

“美元/日圆引领今天的走势，我认为基本上是因应日股日经指数的操作，”外汇经纪商Oanda资深交易员Stephen Innes称。

澳元兑美元 涨0.3%至0.7625美元，在中国公布官方PMI数据后曾最高涨至0.7664美元，该数据显示中国制造业活动3月意外出现回升。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0724 1.0730 -0.06 -11.35 1.2097

美元/日圆 120.17 120.12 +0.04 +0.41 119.68

欧元/日圆 128.87 128.91 -0.03 -10.98 144.77

美元/瑞郎 0.9734 0.9725 +0.09 -2.08 0.9941

英镑/美元 1.4790 1.4816 -0.18 -5.03 1.5573

美元/加元 1.2700 1.2686 +0.11 +9.31 1.1618

澳元/美元 0.7591 0.7605 -0.18 -7.06 0.8168

新西兰元/美元 0.7418 0.7468 -0.67 -4.86 0.7797

欧元/瑞郎 1.0440 1.0436 +0.04 -13.19 1.2026

欧元/英镑 0.7249 0.7240 +0.12 -6.52 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2500 9.2622 -0.13 -2.31 9.4688

美元/挪威克朗 8.0959 8.0587 +0.46 +8.35 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 汪红英/孙茉莉/李婷仪/白云; 审校 王洋/高琦/艾茂林/张明钧)
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