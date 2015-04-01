《全球汇市》美元下跌，市场在美国非农就业数据公布前寻找方向

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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“美元/日圆引领今天的走势，我认为基本上是因应日股日经指数的操作，”外汇经纪商Oanda资深交易员Stephen Innes称。
澳元兑美元 涨0.3%至0.7625美元，在中国公布官方PMI数据后曾最高涨至0.7664美元，该数据显示中国制造业活动3月意外出现回升。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0724 1.0730 -0.06 -11.35 1.2097
美元/日圆 120.17 120.12 +0.04 +0.41 119.68
欧元/日圆 128.87 128.91 -0.03 -10.98 144.77
美元/瑞郎 0.9734 0.9725 +0.09 -2.08 0.9941
英镑/美元 1.4790 1.4816 -0.18 -5.03 1.5573
美元/加元 1.2700 1.2686 +0.11 +9.31 1.1618
澳元/美元 0.7591 0.7605 -0.18 -7.06 0.8168
新西兰元/美元 0.7418 0.7468 -0.67 -4.86 0.7797
欧元/瑞郎 1.0440 1.0436 +0.04 -13.19 1.2026
欧元/英镑 0.7249 0.7240 +0.12 -6.52 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2500 9.2622 -0.13 -2.31 9.4688
美元/挪威克朗 8.0959 8.0587 +0.46 +8.35 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 汪红英/孙茉莉/李婷仪/白云; 审校 王洋/高琦/艾茂林/张明钧)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。