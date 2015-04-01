中港金融：中港就避免双重征税签订第四议定书，助推动本地资管业务

路透香港4月1日 - 香港政府周三与中国国家税务总局签订《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》第四议定书，阐明投资基金取得香港居民资格的条件，对投资基金应用避免双重征税安排给予明确性，有助推动本港资产管理业务。

财经事务及库务局局长陈家强与国家税务总局副局长张志勇今天在港签订该议定书。

政府声明称，关于买卖上市公司股票取得的收益，双方同意加入新条款，清楚阐明两地居民在另一方的税负。根据《第四议定书》的条文，香港居民就买卖内地上市公司股票取得收益，应仅在香港一方征税，这亦适用于香港居民通过沪港通买卖上海证券交易所上市A股取得的收益。同时，该条文订明这方面征税权的安排适用于符合有关条文订明条件的投资基金。

此外《第四议定书》亦修订了有关飞机和船舶租赁业务支付的特许权使用费的税负。内地向香港居民就收取飞机和船舶租赁业务特许权使用费征收的预扣税税率，会由现时的7%降低至5%。

陈家强说，＂这有助我们推动航空融资业务，我们亦会继续研究其他措施。＂