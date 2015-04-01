中港金融：中港就避免双重征税签订第四议定书，助推动本地资管业务

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透香港4月1日 - 香港政府周三与中国国家税务总局签订《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》第四议定书，阐明投资基金取得香港居民资格的条件，对投资基金应用避免双重征税安排给予明确性，有助推动本港资产管理业务。
财经事务及库务局局长陈家强与国家税务总局副局长张志勇今天在港签订该议定书。
政府声明称，关于买卖上市公司股票取得的收益，双方同意加入新条款，清楚阐明两地居民在另一方的税负。根据《第四议定书》的条文，香港居民就买卖内地上市公司股票取得收益，应仅在香港一方征税，这亦适用于香港居民通过沪港通买卖上海证券交易所上市A股取得的收益。同时，该条文订明这方面征税权的安排适用于符合有关条文订明条件的投资基金。
此外《第四议定书》亦修订了有关飞机和船舶租赁业务支付的特许权使用费的税负。内地向香港居民就收取飞机和船舶租赁业务特许权使用费征收的预扣税税率，会由现时的7%降低至5%。
陈家强说，＂这有助我们推动航空融资业务，我们亦会继续研究其他措施。＂
《第四议定书》亦扩阔有关避免双重征税安排的资料交换安排下所涵盖的税项种类范围，以履行香港的国际责任，符合提升税务透明度的国际标准。《第四议定书》签订后会待双方完成有关立法程序及经通知后才生效。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。