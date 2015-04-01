中国债市：银行间市场下周二起推出标准债券远期交易，衍生品添新丁

路透上海4月1日 - 中国全国银行间同业拆借中心和上海清算所周三发布公告，将自下周二(7日)起，在银行间市场推出标准债券远期交易。其中交易通过交易中心交易系统进行，提交上海清算所集中清算。

标准债券远期是指在银行间市场交易的，标的债券、交割日等产品要素标准化的债券远期合约。银行间债券市场成员均可参与标准债券远期交易。

北京一银行交易员认为，该业务就是把原来分散的债券远期交易标准化。“这回标准化了，应该有机会慢慢做起来。大家多个hedge(避险)的工具。”

目前银行间市场债券远期交易极度萎缩。外汇交易中心债券远期月报显示，3月该类交易仅以短期融资券为标的，成交1.01亿元人民币。

该交易员并称，证交所国债期货近来影响力渐增。而银行间市场具有债券存量大，以及大型机构作为交易主体等优势。对衍生品交易者来说，新增加的这个交易工具，有望发挥类似国债期货的作用，长期利好银行间债市。

公告并称，即日起，交易中心、上海清算所开始受理标准债券远期业务参与资格申请等工作，同时根据中国人民银行要求制订具体的交易、清算业务规则，并向市场公告。

此前《全国银行间债券市场债券远期交易管理规定》称，债券远期交易是指交易双方约定在未来某一日期，以约定价格和数量买卖标的债券的行为。交易期限最短为两天，最长为365天，交易成员可在此区间内自由选择交易期限，不得展期。

远期交易标的债券券种应为在银行间债市进行交易的中央政府债券、中央银行债券、金融债券和经中国人民银行批准的其他债券券种。(完)

参看详情，可点选中国外汇交易中心网站 here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)