中国经济：扩大全国社保基金投资范围，可投资地方政府债券--国务院

路透北京4月1日 - 中国国务院周三召开常务会议决定，在依法审慎合规、确保安全的前提下，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。

其他还包括：将基金直接股权投资的范围，从中央管理企业的改制或改革试点项目，扩大到中央企业及其子公司，以及地方具有核心竞争力的行业龙头企业包括优质民营企业。

将基金的信托贷款投资比例上限由5%提高到10%，加大对保障性住房、城市基础设施等项目的参与力度；同时，允许基金按规定在全国银行间一级市场直接投资同业存单，并按照银行存款管理。

“在把社保基金资产更多配置到收益相对较高且比较稳定的领域时，要做好政策衔接，控制投资风险，坚决守住安全‘红线’，在促发展中壮大保民生的实力。”会议称。

中国政府网刊登的会议新闻稿并显示，会议还部署盘活和统筹使用沉淀的存量财政资金，有效支持经济增长；确定加快发展电子商务的措施，培育经济新动力。

会议指出，盘活沉淀的存量资金统筹用于发展急需的重点领域和薄弱环节，可以更好发挥积极财政政策稳增长、调结构的效用。要抓紧出台方案，完善相关规定，对统筹使用沉淀的存量财政资金建立任务清单和时间表。

同时，要统筹使用的财政资金重点向中西部倾斜，带动有效投资，增加农村贫困地区的公共产品和服务供给对存量资金较多的部门适当调减来年预算总额，清理整合政府性基金、国有资本经营收益和各部门专项资金，对专项用途资金实行清单制管理。