全球贵金属：3月31日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓下降0.59%

标题新闻：亚特兰大联储将美国第二季成长年率预估调降至4.2%，因汽车销售下降抵消库存增加
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路透4月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量仍较周一持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下降0.59%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 23,702,919.7 3月31日 23,702,919.7 3月30日 0.0 0.00%
iShares 321,975,628.1 3月31日 323,888,528.1 3月30日 -1,912,900.0 -0.59%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 白云)
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路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。