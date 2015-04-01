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市场报道 | 2015年 4月 1日 星期三 16:59 BJT

全球贵金属：3月31日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓下降0.59%

路透4月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量仍较周一持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下降0.59%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 23,702,919.7 3月31日 23,702,919.7 3月30日 0.0 0.00%

iShares 321,975,628.1 3月31日 323,888,528.1 3月30日 -1,912,900.0 -0.59%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 白云)
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