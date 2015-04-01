人民币衍生品：一年期境内美元掉期升水大跌，因人民币升值预期升温

路透北京4月1日 - 中国境内美元/人民币掉期 市场周三多数期限继续回落，其中一年期掉期升水 本周累计下跌逾200个点，下探至逾两个月低点，主因人民币升值情绪升温。

市场分析人士表示，本周虽见美元震荡反弹并触及两周高点，但由于客盘购汇需求减弱，而结汇需求上升，远期结汇也日渐活跃，长端掉期点有望继续下行；而短端掉期走势基本比较平衡，变动较为有限，未来掉期曲线有望继续扁平化。

一周期限美元/人民币掉期 周三收于48个点子，一个月期 收于210个点子，而一年期掉期美元升水 收于1,755个点子，创逾两个月低点，较上周的纪录新高回落达两成。

“离岸现在在往下走，即期也在下行，长端掉期走低很自然，”某外资行交易员表示，“近期企业对汇率的未来方向有些调整，预期上没有以前那么悲观，不少企业的结汇盘出来。”

该交易员并表示，如果一年期掉期点跌破1,800关口支撑，下方已经很难找到较近的支撑位。

本周美元指数 继续扩大反弹，收复了之前两周的近半跌幅，并重返98关口；交易员指出，中国央行逐步退出干预，市场客盘成为推动即期变动的关键力量，美元反弹对人民币影响暂时减弱。

某城商行交易员指出，近期客户对人民币贬值预期在掉期市场上体现的并不明显，长端买盘不是特别多，而卖盘反而不少，预期较之前出现较为明显的变化。

短端方面，本周央行公开市场逆回购实现200亿元净回笼，但操作中标利率没有继续下调，市场预期比较平稳；但周三因为跨月因素，资金面相对宽松，短端掉期有一点下行，但相对变动不是很大，整体走势还是比较平衡。