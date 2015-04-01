人民币衍生品：一年期境内美元掉期升水大跌，因人民币升值预期升温

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透北京4月1日 - 中国境内美元/人民币掉期 市场周三多数期限继续回落，其中一年期掉期升水 本周累计下跌逾200个点，下探至逾两个月低点，主因人民币升值情绪升温。
市场分析人士表示，本周虽见美元震荡反弹并触及两周高点，但由于客盘购汇需求减弱，而结汇需求上升，远期结汇也日渐活跃，长端掉期点有望继续下行；而短端掉期走势基本比较平衡，变动较为有限，未来掉期曲线有望继续扁平化。
一周期限美元/人民币掉期 周三收于48个点子，一个月期 收于210个点子，而一年期掉期美元升水 收于1,755个点子，创逾两个月低点，较上周的纪录新高回落达两成。
“离岸现在在往下走，即期也在下行，长端掉期走低很自然，”某外资行交易员表示，“近期企业对汇率的未来方向有些调整，预期上没有以前那么悲观，不少企业的结汇盘出来。”
该交易员并表示，如果一年期掉期点跌破1,800关口支撑，下方已经很难找到较近的支撑位。
本周美元指数 继续扩大反弹，收复了之前两周的近半跌幅，并重返98关口；交易员指出，中国央行逐步退出干预，市场客盘成为推动即期变动的关键力量，美元反弹对人民币影响暂时减弱。
某城商行交易员指出，近期客户对人民币贬值预期在掉期市场上体现的并不明显，长端买盘不是特别多，而卖盘反而不少，预期较之前出现较为明显的变化。
短端方面，本周央行公开市场逆回购实现200亿元净回笼，但操作中标利率没有继续下调，市场预期比较平稳；但周三因为跨月因素，资金面相对宽松，短端掉期有一点下行，但相对变动不是很大，整体走势还是比较平衡。
中国人民币兑美元 即期周三维持在升破6.20的方向宽幅震荡，由于客盘结汇需求日盛，做多情绪明显升温，短期汇价或整体偏强。但中间价则配合美元反弹走势，出现连续四个交易日下调，并创出近两周低点。（完） (发稿 张金栋; 审校 李文科/黄凯)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。