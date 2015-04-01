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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 17:09 BJT

台湾汇市：台币微收升创逾两个月新高，反应日圆转强带动韩元等亚币走升

* 台币微收升创逾两个月收盘新高
    * 反应日圆转强带动韩元等亚币走升
    * 明日实质交易区间料在31.25-31.35

    路透台北4月1日 - 台币兑美元  周二微收扬，结束连两日收贬，并创
逾两个月收盘新高。汇银人士表示，由于日圆转强带动韩元等亚币走升，台币实质交易续持
于31.3的波段相对高位附近整理，暂随外资买/卖汇交投而上下窄幅波动。
    
    他们指出，美国将于周五公布非农就业数据的变数在即，且台湾市场周五及下周一因假
期休市，目前市场正酝酿休假情绪，近期台币交投略转趋淡静，暂缺乏明显交易方向，短线
台币实质交投料维持在既有区间盘整格局。
    
    今日台币收创逾两个月收盘新高，前波收盘高位为1月28日的31.328；今日台币主要交
易区间在31.266-31.309，上日交易区间在31.280-31.304。交易员预估，明日台币主要实质
交易暂看在31.250-31.350之间。  
    
    〞台币根本就是整理，市场在等待非农。〞一位大型民营银行交易员说。
    
    资金流向方面，交易员称，在出口商月底抛汇卖需大致去化后，盘面改由外资主导，今
日外资买卖汇双向交易皆有，交投量能并不明显，其中盘初外资偏向汇入一度引领台币盘中
探高，而午后转趋偏向汇出，台币实质交易即回到31.300上方。
    
    另位大型银行交易员称，尽管外资连续七日卖超台股逾450亿台币，但因现在台股属于
整理盘，下波指数仍有望上攻，因此外资不致于大量汇出，对台币也是个支撑。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一周及一个月期美元/台币换汇点折价幅度皆较
上日尾盘略有扩大，一个月美元/台币远汇 尾盘报31.233/31.258，上日收在3
1.230。
    
    此外，台湾股市周三收跌0.82%，回测9,500点大关。证券交易所周三资料显示，外资及
陆资在台股卖超70.67亿台币，连续七日卖超合计458.06亿台币。 
    
    韩元周三在新兴亚洲货币中涨幅居前，追随日圆的强劲表现。中国3月官方制造业采购
经理人指数(PMI)意外上扬，略微缓解了中国经济增长放缓的担忧。 韩元兑美
元 美元周三收高0.6%至1,102.4，上日收报1,109.5。
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括： 
    4月1日(三)：美国3月ADP民间就业岗位增幅；美国供应管理协会(ISM)制造业PMI；德国
Markit制造业PMI；日本3月制造业采购经理人指数(PMI)；美国旧金山联邦储备银行总裁威
廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会主持小组讨论及亚特兰大联储总裁洛克哈
特主持小组讨论；欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

    4月2日(四)：美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动
性：支持家庭、社区和经济的研究和理念”；汇丰香港3月PMI；2月美国工厂订单；2月美国
耐久财订单；美国、加拿大2月国际贸易收支。

    4月3日(五)：台湾金融市场休市；美国3月非农就业报告；汇丰中国3月服务业PMI；美
国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话；圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表
演讲。
    
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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