更新版 1-中国汇市：人民币连三日收升续创两周新高，官方PMI向好提振做多情绪

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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* 人民币连三日收升续创两周新高
* 官方PMI向好助长做多情绪
* 大行和客盘结汇力道增长明显
* 人民币升值情绪升温 (新增评论和收盘价)
路透北京4月1日 - 人民币兑美元即期 周三连续第三日收涨，续创两周新高，且与中间价连四日走弱势头相反。交易员称，人民币三天累计涨幅近200个点子，新出炉的官方PMI数据向好助长做多情绪，整体客盘结汇有明显上升，显示人民币升值情绪有所升温。
他们指出，国际美元重新走强并收复近半的前两周跌幅，但人民币日内波动趋于理性，涨幅较之前两日有所收窄；另一方面，由于离岸人民币明显低于境内，如果两地价差继续扩大，不排除后续境内遭遇套利盘打压的可能，从而抑制人民币升值情绪。
“这几天境内结汇不少，离岸也是有些结汇的，但是美元继续上涨，离岸会先跌，这样境内继续涨，肯定会有套利盘的，只是暂时价差还不够大，”一城商行交易员称。
该交易员并指出，虽然现在远期价格在快速下跌，一年期美元兑人民币掉期升水已创下逾两个月低点，表面看企业对人民币后市预期逐步乐观，而一旦美元继续强势，人民币贬值压力还是会反弹，从这角度看，人民币短期或维持震荡走势。
官方PMI步入扩张区间亦助长人民币的做多情绪。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 和官方非制造业商务活动指数一升一降，前者重返荣枯线上，后者也继续保持在扩张区间。
全球汇市方面，美元周三下跌，因日本央行短观调查疲弱拖累了东京股市，但帮助提振了日圆；与此同时中国经济数据有所好转，为澳元和新西兰元提供了支撑。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ， 以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.198 6.1996 0.03% 中间价 6.1434 6.1422 -0.02% 成交额 155亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.91% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 56 6.1935 6.1991 2015年以来即期升贬值幅度 0.1% 1年期美元/人民币掉期升水 1755
离岸人民币市场,北京时间17:10 今日 上日 1年期NDF 6.3410/6.346 6.3515 CNH即期 6.2081/6.209 6.2051
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 吴云凌/张喜良)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。