更新版 1-中国汇市：人民币连三日收升续创两周新高，官方PMI向好提振做多情绪

* 人民币连三日收升续创两周新高

* 官方PMI向好助长做多情绪

* 大行和客盘结汇力道增长明显

* 人民币升值情绪升温 (新增评论和收盘价)

路透北京4月1日 - 人民币兑美元即期 周三连续第三日收涨，续创两周新高，且与中间价连四日走弱势头相反。交易员称，人民币三天累计涨幅近200个点子，新出炉的官方PMI数据向好助长做多情绪，整体客盘结汇有明显上升，显示人民币升值情绪有所升温。

他们指出，国际美元重新走强并收复近半的前两周跌幅，但人民币日内波动趋于理性，涨幅较之前两日有所收窄；另一方面，由于离岸人民币明显低于境内，如果两地价差继续扩大，不排除后续境内遭遇套利盘打压的可能，从而抑制人民币升值情绪。

“这几天境内结汇不少，离岸也是有些结汇的，但是美元继续上涨，离岸会先跌，这样境内继续涨，肯定会有套利盘的，只是暂时价差还不够大，”一城商行交易员称。

该交易员并指出，虽然现在远期价格在快速下跌，一年期美元兑人民币掉期升水已创下逾两个月低点，表面看企业对人民币后市预期逐步乐观，而一旦美元继续强势，人民币贬值压力还是会反弹，从这角度看，人民币短期或维持震荡走势。

官方PMI步入扩张区间亦助长人民币的做多情绪。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 和官方非制造业商务活动指数一升一降，前者重返荣枯线上，后者也继续保持在扩张区间。

全球汇市方面，美元周三下跌，因日本央行短观调查疲弱拖累了东京股市，但帮助提振了日圆；与此同时中国经济数据有所好转，为澳元和新西兰元提供了支撑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ， 以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.198 6.1996 0.03% 中间价 6.1434 6.1422 -0.02% 成交额 155亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.91% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 56 6.1935 6.1991 2015年以来即期升贬值幅度 0.1% 1年期美元/人民币掉期升水 1755

离岸人民币市场,北京时间17:10 今日 上日 1年期NDF 6.3410/6.346 6.3515 CNH即期 6.2081/6.209 6.2051