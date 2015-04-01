《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月1日

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透香港4月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:18时,1港元=0.79925人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 12.00 6.88 2.18 南玻 10.87 6.11 2.23 深康佳 10.13 4.85 2.61 ST中华 10.76 4.35 3.09 ST中冠 27.33 10.52 3.25 深深宝 11.13 7.35 1.89 深华发 13.91 5.38 3.23 深赤湾 23.36 16.04 1.82 招商地产 32.45 22.89 1.77 特力 21.54 8.60 3.13 飞亚达 15.67 8.00 2.45 一致药业 64.01 42.48 1.89 深深房 11.52 4.98 2.89 ST盛润 11.10 6.77 2.05 深南电 9.19 4.30 2.67 深纺织 12.10 6.96 2.18 方大集团 11.24 4.94 2.85 深国商 19.93 9.38 2.66 深赛格 10.98 4.90 2.80 宝石 11.93 6.76 2.21 小天鹅 19.06 14.95 1.60 粤高速 5.97 3.64 2.05 晨鸣纸业 7.24 4.65 1.95 ST珠江 10.39 6.10 2.13 美菱电器 7.59 5.21 1.82 大冷股份 15.00 7.63 2.46 粤电力 8.20 5.99 1.71 佛山照明 14.58 7.79 2.34 江铃汽车 43.09 37.00 1.46 沙隆达 16.59 9.45 2.20 苏常柴 10.52 5.23 2.52 威孚高科 35.81 33.25 1.35 古井贡酒 35.23 25.00 1.76 ST东海 10.16 7.18 1.77 长安汽车 20.29 21.17 1.20 京东方 4.10 2.82 1.82 鲁泰 14.04 11.28 1.56 本钢板材 6.27 3.13 2.51 张裕 39.64 28.00 1.77 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。