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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 17:37 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第四日下滑，受累于油价下滑及中国疑虑

交易员称，中国数据亦增添卖压。

中国企业生产在春节过后回温，推动3月官方制造业PMI回升至荣枯线上方；而汇丰制造业PMI终值再度回落至50关口下方，受就业和新订单拖累。两项PMI指数一升一降，显示政策托底初见效果，但市场需求仍然不足，宽松政策有待进一步释放。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 跌40元人民币，收于每吨12,595元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤140.8美分，下跌1.0美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/艾茂林; 审校 张明钧/白云)
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