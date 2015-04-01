更新版 1-《中国债市每日综述》现券明显回暖IRS降幅更甚，续关注资金利率动向

* 现券明显回暖，受回购开盘价大跌提振

* 不少个券收益率降幅超10bp，IRS降幅更甚

* 地方债供给压力犹存，后续影响仍待观察

* 短期关注资金利率及逆回购利率动向 (新增货币市场收盘报价)

路透上海4月1日 - 中国银行间市场周三现券在持续走弱后终现暖意。昨日临近收市前买盘已有所增强，而今日回购利率开盘价大幅跳低，进一步提振市场人气，收益率整体下行幅度较大，不少个券降幅超过10个基点(bp)，利率互换(IRS)降幅更甚，短端近20个bp。

交易员指出，地方债供给压力在未来一段时间仍将对债市表现形成抑制，而今日尾盘收益率有所回抽，亦表明屡遭打击的市场信心有效修复尚需时日，短期内仍主要关注资金利率以及公开市场逆回购利率动向。

“至少能喘口气了，之前是抢一次反弹死一次，现在抢反弹至少能赚钱了，”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，今日国开行活跃券150205收益率一度下滑约10个bp，临近尾盘时又回弹了约3-4个bp；相比之下，部分去年的老券如140222和140229等因收益率更有优势，尤受资金青睐，收益率下行幅度更大。

他并认为，尽管今日市场强势明显，但也只能暂时视做券价超跌后的技术性修复，目前市场所担忧的地方债供给仍未进入实际发行阶段，其进一步影响仍待观察。

10年期国开行活跃券150205券最新报价收益率 在4.19%/4.16%，上日收盘为4.26%/4.23%；剩余期限近9.40年的国开债140222券最新成交收益率 在4.35%，上日收盘为4.48%。

今日国债期货也跟随券价同步走强；此外回购开盘价大跌对IRS的影响更为直接，全线下行逾10个bp，其中一年IRS最大跌幅约18个bp。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.305元人民币，较上日结算价涨0.39%。10年期国债主力合约T1509 收报96.095元，较上日结算价涨0.40%。

而今日最新公布的官方和汇丰PMI数据“打架”，对市场的影响较为有限；此外存款保险制度即将正式启动，但诸多具体执行的细节尚不明确，对债市的影响也暂难估量。

中国企业生产在春节过后回温，推动3月官方制造业PMI回升至荣枯线上方；而汇丰制造业PMI终值再度回落至50关口下方，受就业和新订单拖累。两项PMI指数一升一降，显示政策托底初见效果，但市场需求仍然不足，宽松政策有待进一步释放。

**七天回购利率创年内低点**

银行间市场周三在开盘价引导下，隔夜至14天期回购利率下行加速，跌幅均逾10基点；其中七天期加权平均利率跌至年内低点。交易员表示，月初资金面暖意融融，大行继续积极融出资金，场内流动性愈发充裕。

对于最新出台的存款保险制度，他们认为，短期对资金面的扰动相对有限，但是中长期来看将引发对未来资金价格的重新定位，亦可能加剧部分银行存款波动影响出资意愿，仍有待继续观察。

此外，他们还指出，虽然4月资金面将受到新一轮IPO或启动、财政缴税等引发的波动，不过月初压力尚未至，不排除资金价格仍有下行空间，短期仍需关注公开市场逆回购动向。

“线上需求以短期为主，出钱方基本是全线供应，大行出钱也没要求期限了，可以说全面宽松吧，押利率信用都不难。”华南一银行交易员表示。

银行间质押式回购加权利率今日跌幅明显，其中七天回购利率最新加权报 3.7129%，探至年内低点，此前低点为2015年1月19日的3.7248%。此外，上海银行间同业拆放利率(Shibor)利率亦全线下行，隔夜品种下行近10bp，七天期Shibor亦下跌超10bp。

北京一银行交易员认为，新一轮IPO启动尚无消息，财政缴款预计于中下旬才会发生，4月初资金面料压力不大，回购利率将有继续向下调整的空间，而七天回购利率将向3.55%的公开市场逆回购利率水平靠近。

中国的利率市场化行至“最后一公里”，担负保驾护航之重任的存款保险制度如期公布并定于5月1日起施行。市场人士认为，这标志着金融市场的基础性制度建设日趋完善，打破刚性兑付的非市场化行为不日可现。

“(存款保险)短期应该没那么明显吧，中长期影响肯定有，光是缴纳保费应该数量就蛮多的，不过还要看央妈态度，应该会有政策支持，”上海一银行交易员表示。

央行公开市场一级交易商周三可继续申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限含14天和28天期，逆回购期限依旧为七天一种。央行公开市场周二进行250亿元七天期逆回购操作，利率持平于3.55%。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为13,024.85亿元，自上日的纪录高点14,970.42亿元回落；其中，隔夜品种成交11,037.20亿元，上日为11,552.46亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0173 3.1445 -12.72 11,037.20

七天 3.7129 3.8225 -10.96 1,468.00

14天 4.1882 4.3270 -13.88 468.02

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2050 1.1000 +10.50 --

七天 2.1000 3.3000 -120.00 --

14天 3.5000 4.0000 -50.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2100 3.3000 -9.00 --

七天 3.8000 4.0000 -20.00 --

14天 4.2200 4.2900 -7.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.0870 3.1830 -9.60 --

七天 3.7540 3.8860 -13.20 --

三个月 4.8975 4.8975 +0.00 --