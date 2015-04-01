欧洲汇市：英镑下滑，政治忧虑盖过强劲经济数据的影响

两个月期英镑期权隐含波动率 仍接近上日触及的三年半高点13.2%。

“目前有太多的(政治)不确定性，”在线经纪商FxPro的董事和首席经济学家Simon Smith说。

“以英国央行目前情况看来，外界毫不预期任何政策调整，因此经济数据更难对英镑产生影响。”

周三英镑兑欧元 下跌0.4%，至0.72745英镑。

周四辩论有多达七个政党参与，其中包括反欧盟的英国独立党，这被视为英国政治版图极度分化的一个迹象。

“随着周四辩论的到来，对政治的关注可能会继续升温，鉴于对剧烈波动的预期，这可能会令英镑承压，”花旗的外汇分析师在报告中称。(完)

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