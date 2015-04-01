欧洲汇市：英镑下滑，政治忧虑盖过强劲经济数据的影响

标题新闻：亚特兰大联储将美国第二季成长年率预估调降至4.2%，因汽车销售下降抵消库存增加
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
两个月期英镑期权隐含波动率 仍接近上日触及的三年半高点13.2%。
“目前有太多的(政治)不确定性，”在线经纪商FxPro的董事和首席经济学家Simon Smith说。
“以英国央行目前情况看来，外界毫不预期任何政策调整，因此经济数据更难对英镑产生影响。”
周三英镑兑欧元 下跌0.4%，至0.72745英镑。
周四辩论有多达七个政党参与，其中包括反欧盟的英国独立党，这被视为英国政治版图极度分化的一个迹象。
“随着周四辩论的到来，对政治的关注可能会继续升温，鉴于对剧烈波动的预期，这可能会令英镑承压，”花旗的外汇分析师在报告中称。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 白云/汪红英；审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。