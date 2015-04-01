路透基点：工银金融租赁再度入市寻求最多1.5亿美元融资--TRLPC

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，工银金 融租赁再度入市寻求最高1.5亿美元的2.5年期贷款。就在四个月以前，该 公司刚通过两笔融资获得总计11.9亿美元贷款。 消息人士称，渣打银行负责协调这笔新融资，该案附带一系列的担保 。 定价据闻较Libor加码约200个基点。 一位消息人士称，渣打正在邀请其它银行参与，回复截止日为4月17 日。 工银金融租赁是中国工商银行的全资子公司，聚焦于大型、专业化的 飞机、船舶和设备租赁业务。穆迪和标普对该公司评级分别为A3和A-。（ 完） (编译 高琦 审校 白云)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。