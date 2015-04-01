路透基点：工银金融租赁再度入市寻求最多1.5亿美元融资--TRLPC

路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，工银金 融租赁再度入市寻求最高1.5亿美元的2.5年期贷款。就在四个月以前，该 公司刚通过两笔融资获得总计11.9亿美元贷款。 消息人士称，渣打银行负责协调这笔新融资，该案附带一系列的担保 。 定价据闻较Libor加码约200个基点。 一位消息人士称，渣打正在邀请其它银行参与，回复截止日为4月17 日。 工银金融租赁是中国工商银行的全资子公司，聚焦于大型、专业化的 飞机、船舶和设备租赁业务。穆迪和标普对该公司评级分别为A3和A-。（ 完） (编译 高琦 审校 白云)