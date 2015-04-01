英国数据：2014年第四季劳工生产力较前季下滑0.2%--统计局

路透伦敦4月1日 - 英国经济生产力在2014年最后三个月下滑，且仍远低于2008年金融危机之前的水准，凸显出此间景气长期持续复苏所面临的挑战。

英国国家统计局(ONS)表示，2014年第四季平均每工时产出较前季下滑0.2%，这是2013年中以来首度下滑。

自从金融危机以来，英国生产力持续表现疲弱，因就业增长速度远快过产出增长。

ONS表示，“2007年以来的七年之内，生产力未见增长，是战后以来所未见过的情况。”