英国数据：2014年第四季劳工生产力较前季下滑0.2%--统计局

标题新闻：亚特兰大联储将美国第二季成长年率预估调降至4.2%，因汽车销售下降抵消库存增加
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路透伦敦4月1日 - 英国经济生产力在2014年最后三个月下滑，且仍远低于2008年金融危机之前的水准，凸显出此间景气长期持续复苏所面临的挑战。
英国国家统计局(ONS)表示，2014年第四季平均每工时产出较前季下滑0.2%，这是2013年中以来首度下滑。
自从金融危机以来，英国生产力持续表现疲弱，因就业增长速度远快过产出增长。
ONS表示，“2007年以来的七年之内，生产力未见增长，是战后以来所未见过的情况。”
2014全年年平均每工时生产力仅微幅增长，低于英国央行2月预估的0.5%。2014年第四季单位劳工成本年增率为1.2%。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。