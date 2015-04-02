重温稿-台湾货币市场：短率稳中偏跌，月初市场资金宽松需求不振

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 月初资金回复宽裕
* 票券商调低利率，短票部分成交跌破0.60%铁板
* 债券附买回市场仍有部分投信走钱
记者 高洁如
路透台北4月1日 - 台湾银行间短率周三稳中有跌。月初市场资金需求不振，拆款的需求很差，银行面临拆出到期，却无处配置的窘境。而短票利率更有较明显走低。
交易人士表示，近两日到期的交易多半面临到期不续的情况，拆出的银行资金到期，若不降价至短票市场买票，资金难以有效运用。此外，由银行间的准备数字目前已累积达到五千亿台币以上，可以知道银行并不缺积数，市场资金需求不振。
〞满到不行，好惨，〞一位大型银行资金调度人士说。
他们预期，明日的市场资金料也将呈现偏向宽松的局面，尽管拆款的利率目前仍在偏低的水位持稳，交易区间高位未过上日，至于短票利率则有较明显的走跌。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率落在0.380%-0.450%，上日在0.380%-0.500%，两周拆款利率落在0.388-0.460%，上日0.390-0.460%。
**短票利率走低**
票券商交易员则表示，市场资金很多，劳退基金虽要求最低收益，但票券商转向银行调度拆款以及搭配短票承做，因此使得市场的资金提供者转向银行靠拢。
也有票券商交易员表示，由于央行理监事会议释出宽松的讯息，因此4月起调低了短票利率，正式跌破0.60%关卡，虽然市场上仍有大型银行开出偏高的利率，但成交很少。
〞短票利率朝0.60%集中，高的(利率)做的很少了，〞大型票券商交易员说。
30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.58-0.60%，上日在0.60-0.61%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.608%，前日在0.605%，成交量38亿台币，上日为58.67亿。
台湾央行周三公布，共发行4,657.50亿台币存单。与今日存单到期金额4,654.50亿台币相当，存单发行余额增3亿台币。
央行存单本周到期总额为1兆9,694.6亿台币，本周余日的到期情况为：周四6,375.80亿台币。周五金融市场因公众假期休市一日。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为863亿台币，累积超额准备为6,251亿台币、加计前期1%的超额准备为7,264亿台币。
**债券附买回利率持平**
债市附买回(RP)市场方面，交易商表示，月初资金流动迅速，部分投信仍走钱，但是寿险和银行的资金仍多，可补不足。至于劳退基金要求最低收益率的事件，对市场的影响逐渐在消褪中。
〞今天投信算是资金正流入，之前该解的都解完了，〞一位大型证券商交易员说。
另外一家票券商交易员则表示，市场的资金偏宽松，寿险和银行投入的资金多且稳定，因此就算有劳退的事件，对市场资金影响仍不算大，且随着时日过去，已经逐渐淡化当中。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%。公司债RP主要成交在0.63-0.65%。这与上日大致相似。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.52%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.58%，大区间在0.50-0.58%，均大致持平上日。(完) (审校 黄凯/杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元