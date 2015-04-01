日本橡胶: 3月20日止日本生胶库存下降0.4%至11,858吨

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透东京4月1日 - 日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，3月20日止的10日内，日本生胶库存下降0.4% 至11,858吨。 以下为分类库存数据(单位:吨): 种类 3月20日 3月10日 2月28日 2月20日 2月10日 1月31日 生胶 11,858 11,904 12,267 12,489 12,895 13,226 天然乳胶 503 517 555 542 541 555 合成胶(固体) 955 928 976 967 974 949 合成乳胶(D.R.C.) 23 63 103 103 103 103 (完) (编译 高琦 审校 孙茉莉)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。