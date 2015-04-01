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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 18:09 BJT

日本橡胶: 3月20日止日本生胶库存下降0.4%至11,858吨

路透东京4月1日 - 日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，3月20日止的10日内，日本生胶库存下降0.4%
至11,858吨。
    
    以下为分类库存数据(单位:吨):
    
    种类             3月20日   3月10日    2月28日    2月20日    2月10日    1月31日     
    生胶              11,858    11,904     12,267     12,489     12,895     13,226
    天然乳胶             503       517        555        542        541        555 
    合成胶(固体)         955       928        976        967        974        949
    合成乳胶(D.R.C.)      23        63        103        103        103        103
    (完)
    
      
    

 (编译 高琦 审校 孙茉莉)
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