重温稿-路透调查：金融机构固收部门对中国4月降息预期消退，但降准预期浓厚

作者 徐永

路透上海4月1日 - 2015年第四期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构及人士预期，中国央行4月料维持存款基准利率不变，但准备金率下降概率较大。

中国经济通缩风险难消，不过央行已在持续引导资金利率下降，令短期再次降息概率降低；但利率市场化、资本项目管制放开预期及有效需求较弱等因素，仍令继续降准成为大概率事件。

中国债市方面，受地方政府存量债务置换、存款保险制度、房贷新政等影响，近期市场调整幅度较大，但在境外资金、配置盘入场及降准预期影响下，债市谨慎中存乐观。

另外，考虑3月末出台的房贷新政和存款保险制度正式文件，为更好反映市场预期，本期设计了补充问卷调查，面向银行、券商、保险、基金等债券市场人士，相关结果并同步呈现。

调查结果显示，88%的参与机构认为，央行4月会维持一年期存款基准利率在2.5%，显示3月降息后，短期内参与机构降息预期有所减弱。而未来三个月来看，仍有超过四成的机构预期该基准利率会继续降至2.25%。

与此同时，参与机构降准预期则浓厚。对于4月及未来三个月大型存款类机构法定存款准备金率，参与机构预期会下降至19%的比例均近七成，显示当前降准预期较强，且具体降准时间预期更为集中在4月份。

展望结果并显示，今年4月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为3.0572%、3.9293%和4.8080%，分别较3月全月实际均值下降26个基点(bp)、48个bp和9个bp。

不过补充问卷调查显示，存款保险制度实施后，预期银行间的资金利率会保持平稳和上升的比例，分别为59.15%和32.39%，仅有不到9%预期会走低。

股市近期走势强劲，亦给债市造成不小的调整压力，未来三个月最看好的大类资产里面，73.24%的人士选择了股票。

2015年第四期展望调查共有52家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等12家，资产管理公司类参与机构有人寿资产等11家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

本期新增了光大证券和上汽财务两家公司。

补充问卷调查发放时间为3月31日下午6点半至4月1日10点，共计回收71份有效答卷。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列27个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (审校 张喜良)