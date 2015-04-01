路透基点：台湾华亚科技120亿台币贷款案延长回覆期限--TRLPC

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华亚科技 的120亿台币(3.82亿美元)五年期分期贷款，已将银行回覆期限延后，因 贷款担保组合调整后，银行需要更多时间审批。 消息人士称，上述调整涉及担保品之中设备及土地的顺位排序。另外 也发现，该笔土地也用于华亚科技2013年1月另一笔100亿台币贷款的担保 品。 消息人士称，在此情况下，万一发生违约，最新这笔120亿台币贷款 的提供银行将能够优先取消设备的赎回权。这笔土地将成为两笔贷款的共 同担保品，但对2013年贷款的银行而言，仍将具有较优先地位。 这笔新贷款在3月初展开筹组，一名消息人士称，原本已经在内部审 批的一些银行，现在必须重新进行审批。 回覆承贷期限原为3月20日。消息人士称，现已延长至4月底。 牵头行为台湾银行与兆丰国际商业银行。 利率较三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码115和1 50个基点，与借款方净利润率挂钩。 华亚科技上次是在2013年1月借入一笔100亿台币的三年期分期偿还贷 款。这笔贷款利率较一级市场商业票据利率加码140个基点，并随借款方 的净利率加码100-180个基点不等。 华亚科技为台湾最大记忆体晶片(存储器芯片)制造商之一，也是南亚 科技与美光(Micron Technology) 合资企业。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。