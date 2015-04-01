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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 18:36 BJT

路透基点：台湾华亚科技120亿台币贷款案延长回覆期限--TRLPC

路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华亚科技
的120亿台币(3.82亿美元)五年期分期贷款，已将银行回覆期限延后，因
贷款担保组合调整后，银行需要更多时间审批。
    
    消息人士称，上述调整涉及担保品之中设备及土地的顺位排序。另外
也发现，该笔土地也用于华亚科技2013年1月另一笔100亿台币贷款的担保
品。
    
    消息人士称，在此情况下，万一发生违约，最新这笔120亿台币贷款
的提供银行将能够优先取消设备的赎回权。这笔土地将成为两笔贷款的共
同担保品，但对2013年贷款的银行而言，仍将具有较优先地位。
    
    这笔新贷款在3月初展开筹组，一名消息人士称，原本已经在内部审
批的一些银行，现在必须重新进行审批。
    
    回覆承贷期限原为3月20日。消息人士称，现已延长至4月底。
    
    牵头行为台湾银行与兆丰国际商业银行。
    
    利率较三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码115和1
50个基点，与借款方净利润率挂钩。
    
    华亚科技上次是在2013年1月借入一笔100亿台币的三年期分期偿还贷
款。这笔贷款利率较一级市场商业票据利率加码140个基点，并随借款方
的净利率加码100-180个基点不等。
    
    华亚科技为台湾最大记忆体晶片(存储器芯片)制造商之一，也是南亚
科技与美光(Micron Technology) 合资企业。(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
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