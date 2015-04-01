路透基点：台湾华亚科技120亿台币贷款案延长回覆期限--TRLPC

路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华亚科技 的120亿台币(3.82亿美元)五年期分期贷款，已将银行回覆期限延后，因 贷款担保组合调整后，银行需要更多时间审批。 消息人士称，上述调整涉及担保品之中设备及土地的顺位排序。另外 也发现，该笔土地也用于华亚科技2013年1月另一笔100亿台币贷款的担保 品。 消息人士称，在此情况下，万一发生违约，最新这笔120亿台币贷款 的提供银行将能够优先取消设备的赎回权。这笔土地将成为两笔贷款的共 同担保品，但对2013年贷款的银行而言，仍将具有较优先地位。 这笔新贷款在3月初展开筹组，一名消息人士称，原本已经在内部审 批的一些银行，现在必须重新进行审批。 回覆承贷期限原为3月20日。消息人士称，现已延长至4月底。 牵头行为台湾银行与兆丰国际商业银行。 利率较三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码115和1 50个基点，与借款方净利润率挂钩。 华亚科技上次是在2013年1月借入一笔100亿台币的三年期分期偿还贷 款。这笔贷款利率较一级市场商业票据利率加码140个基点，并随借款方 的净利率加码100-180个基点不等。 华亚科技为台湾最大记忆体晶片(存储器芯片)制造商之一，也是南亚 科技与美光(Micron Technology) 合资企业。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)