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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 18:38 BJT

俄罗斯经济：受西方制裁及低油价影响，料将面临长期衰退--世界银行

路透莫斯科4月1日 - 世界银行周三称，由于西方制裁的影响将持续很多年，且油价将维持在低位，俄罗斯将面临长期的经济衰退。

该行的基本预测情形是，俄罗斯2015年国内生产总值(GDP)将萎缩3.8%，2016年GDP将下降0.3%。

上述预估被认为比世界银行在12月份给出的预测更为悲观，该行当时预计俄罗斯经济今年将萎缩0.7%，明年将增长0.3%。

世界银行还称，持续缺乏投资是中期经济增长所面临的主要风险。(完) (编译 汪红英；审校 李婷仪)
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