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债券 | 2015年 4月 1日 星期三 19:11 BJT

美国数据：上周房屋抵押贷款申请增加，因利率下滑

路透纽约4月1日 - 周三公布的数据显示，因利率下滑，美国上周房屋抵押贷款申请增加。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月27日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升4.6%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上升3.9%，购房贷款申请指数上升5.7%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

再融资在总抵押贷款活动中所占份额从前周的61%降至60%%。

当周30年期固息抵押贷款利率平均为3.89%，较上周的3.90%下滑1个基点。

根据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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