美国数据：上周房屋抵押贷款申请增加，因利率下滑

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透纽约4月1日 - 周三公布的数据显示，因利率下滑，美国上周房屋抵押贷款申请增加。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月27日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升4.6%。
MBA经季节调整后的再融资申请指数上升3.9%，购房贷款申请指数上升5.7%。
浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)
再融资在总抵押贷款活动中所占份额从前周的61%降至60%%。
当周30年期固息抵押贷款利率平均为3.89%，较上周的3.90%下滑1个基点。
根据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选