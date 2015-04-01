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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 21:16 BJT

国际油市：4月380-cst船用燃料油升水下跌30%，因需求放缓且供应充裕

路透新加坡4月1日 - 亚洲4月380-cst船用燃料油的月度定期升水下跌约30%，因需求放缓且供应充裕令价格承压。

交易商表示，380-cst燃料油码头交货价每吨较新加坡现货报价升水2.50-3美元左右。

3月时较新加坡现货报价升水区间在每吨3.50-4.50美元左右。

月度定期升水较能反映目前的现货升水；路透数据显示，这项升水较3月380-cst燃料油船货每吨平均高出4.02美元；较2月每吨7.07美元的均价低43%。

另外，新加坡一名卖家表示，500-cst重质燃料油每吨约比380-cst价格低3美元左右。

燃料油市场人气依旧偏空，尽管380-cst燃料油价差出现些许反弹，周三缩窄至每吨1.14美元。

“短期市场仍然疲弱，但4月底或5月的情况就很难说了。只要有大户有意驾驭市场，市况就有可能立即改变，”他表示。

现货交易并无成交回报。(完)

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(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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