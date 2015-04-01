国际油市：4月380-cst船用燃料油升水下跌30%，因需求放缓且供应充裕

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透新加坡4月1日 - 亚洲4月380-cst船用燃料油的月度定期升水下跌约30%，因需求放缓且供应充裕令价格承压。
交易商表示，380-cst燃料油码头交货价每吨较新加坡现货报价升水2.50-3美元左右。
3月时较新加坡现货报价升水区间在每吨3.50-4.50美元左右。
月度定期升水较能反映目前的现货升水；路透数据显示，这项升水较3月380-cst燃料油船货每吨平均高出4.02美元；较2月每吨7.07美元的均价低43%。
另外，新加坡一名卖家表示，500-cst重质燃料油每吨约比380-cst价格低3美元左右。
燃料油市场人气依旧偏空，尽管380-cst燃料油价差出现些许反弹，周三缩窄至每吨1.14美元。
“短期市场仍然疲弱，但4月底或5月的情况就很难说了。只要有大户有意驾驭市场，市况就有可能立即改变，”他表示。
现货交易并无成交回报。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。