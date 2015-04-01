国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，交易商料将有更多西方供应抵达

路透新加坡4月1日 - 亚洲5月下半月石脑油裂解价差下滑至每吨106.95美元，为两周内最低的近月价差，交易员表示系因可能有更多西方供应抵达东方。从3月以来，供应数量已有两个月的时间低于预期。

“5月下半月可能有更多欧洲/地中海船货到港。今天裂解价差下滑也可能是近期高企之后的一次修正。”一位行业消息人士说。

交易商也预计来自北亚的需求将放缓，因为日本出光兴产位于千叶的炼厂和三星道达尔石化的炼厂即将进入维修期。

但即期供应，也就是5月上半月到港船货仍相对吃紧，使得印度卖家4月底装运的船货得以拥有较大的升水。

亚洲汽油裂解价差连续第四个交易日下滑，跌至每桶11.41美元的五周低点，但一些交易商预计穆斯林斋戒月即将到来，料将使需求保持强劲。

新加坡现货交易方面，壳牌以每桶70美元出售一笔95辛烷值汽油船货给SK能源，装运期为4月16-20日。这是今日仅有的成交现货。(完)

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