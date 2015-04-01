国际油市：亚洲航煤现贷升水持稳，印度需求提振人气

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透新加坡4月1日 - 亚洲航煤现货升水周三仍旧持稳，无视于裂解价差下跌，交易商指称，来自印度的现货需求提振市场人气。
交易商表示，印度石油公司(IOC)求购4-5月间到货的航煤及煤油，以因应Koyali炼厂维修所造成的供给缺口。他们补充道，该公司料将向民间炼油业者Reliance及Essar Oil购油，以支应柴油需求。
一名行业消息人士指出，印度的柴油需求稳定，且以3-4%左右的速度增长。
印尼Pertamina今年未自长期供应商Kuwait Petroleum Corp取得约27万吨柴油，行业多名消息人士表示，因印尼对柴油的需求下滑且科威特供给中断。消息人士称，这些船货不是取消就是展期。
Pertamina与KPC签订每月取货9万吨柴油的定期合约。但两名消息人士表示，2-4月间的三批船货不是取消就是延期。
在新加坡现货交易方面，有一笔柴油成交，航煤没有成交。
道达尔(Total)售予维多(Vitol)15万桶15万桶含硫量500ppm柴油，4月16-20日装运，每桶较新加坡4月15-21日均价贴水0.40美元。(完)
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(编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。