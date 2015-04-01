国际油市：亚洲航煤现贷升水持稳，印度需求提振人气

路透新加坡4月1日 - 亚洲航煤现货升水周三仍旧持稳，无视于裂解价差下跌，交易商指称，来自印度的现货需求提振市场人气。

交易商表示，印度石油公司(IOC)求购4-5月间到货的航煤及煤油，以因应Koyali炼厂维修所造成的供给缺口。他们补充道，该公司料将向民间炼油业者Reliance及Essar Oil购油，以支应柴油需求。

一名行业消息人士指出，印度的柴油需求稳定，且以3-4%左右的速度增长。

印尼Pertamina今年未自长期供应商Kuwait Petroleum Corp取得约27万吨柴油，行业多名消息人士表示，因印尼对柴油的需求下滑且科威特供给中断。消息人士称，这些船货不是取消就是展期。

Pertamina与KPC签订每月取货9万吨柴油的定期合约。但两名消息人士表示，2-4月间的三批船货不是取消就是延期。

在新加坡现货交易方面，有一笔柴油成交，航煤没有成交。

道达尔(Total)售予维多(Vitol)15万桶15万桶含硫量500ppm柴油，4月16-20日装运，每桶较新加坡4月15-21日均价贴水0.40美元。(完)

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