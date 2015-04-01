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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 19:32 BJT

东南亚股市：泰国股市连三涨，菲股连续第五日创下纪录收盘高位

路透曼谷4月1日 - 泰国股市指数周三连续第三个交易日上涨，航空股反弹与国内基金的低接买盘引领涨势；与此同时，菲律宾股市在市场假期前，连续第五日创下纪录收盘高位。

泰国股市 上扬1.30%，从周一以来上涨约2%。

菲律宾股市 收涨0.7%，报7,993.09点，超越周二7,940.49点的纪录收盘高位。菲律宾市场周四与周五将因公众假期休市。

印尼股市 表现较弱，收盘下滑0.9%，四个交易日以来首度收跌；Astra International 与Bank Rakyat Indonesia 等涨多个股遭逢获利了结卖压。

“季度作帐行情昨天结束后，印尼股市的股价开始正常化，”驻雅加达一名股市交易员表示。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 415.51 1.49 +0.36 +1.15 410.77

新加坡 3447.02 0.01 +0.00 +2.43 3365.15

马来西亚 1826.31 -4.47 -0.24 +3.69 1761.25

泰国 1525.58 19.64 +1.30 +1.86 1497.67

印尼 5466.87 -51.81 -0.94 +4.59 5226.95

菲律宾 7993.09 52.60 +0.66 +10.55 7230.57

越南 538.91 -12.22 -2.22 -1.23 545.63

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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