重温稿-香港社会：免费电视市场洗牌，亚视不获续牌而香港电视娱乐获新牌照

* 政府决定不对亚洲电视续牌，给予12个月通知期

* 香港电视娱乐获发新免费电视牌照，为期12年

* 稍早德勤宣布一名投资者落实收购亚洲电视52%股权

* 亚视不获续牌或令交易告吹

路透香港4月1日 - 香港政府周三傍晚宣布，决定不续牌予陷于财困的亚洲电视，为香港广播史上首次不为现有广播机构续牌；与此同时，电讯盈科 旗下香港电视娱乐则最终获发新免费电视牌照。这或令目前由电视广播 一台独大的免费电视市场重新洗牌。

这亦意味着刚于下午宣布觅得＂白武士＂收购亚视控股权的交易可能告吹，令这家已有58年历史的香港免费电视台走上结业之路。

商务及经济发展局局长苏锦梁傍晚联同通讯事务管理局主席何沛谦等多名官员召开记者会，宣布亚洲电视现有牌照于11月底到期后，将不再获得续牌，并给予亚视12个月通知期，期间须遵守广播条例，继续提供免费电视服务。

＂行会经考虑通讯建议后，决定亚洲电视现有牌照不获续期。＂苏锦梁称，＂这将是本地广播史上，首次不为现有广播机构续期。＂

亚视发表声明表示，＂在投资者已落实的情况下，特首会同行政会议仍对亚视作出不予续牌的决定，亚视对此表示意外和愤慨，将继续抗争，并不排除采取法律手段。＂

亚视走上绝路之时，另一家新的免费电视台即将诞生。苏锦梁宣布，将向香港电视娱乐批出新的免费电视牌照，为期12年，由今日起生效。并会于2021年就牌照进行中期检讨。

他表示，香港电视娱乐承诺在获发牌后12个月及24个月内开设一条综合粤语频道及一条综合英语频道，粤语频道将提供24小时广播，而英语频道则提供16小时广播。

此外，香港电视娱乐要在首10年累计投资27.27亿港元，其中首六年投资13.83亿港元。同时，香港电视娱乐亦成立一项3亿港元的基金用以发展及购置本地节目。

＂政府希望香港电视娱乐能尽快提供免费电视服务。＂苏锦梁表示。

**亚视卖盘或告吹**

亚视售股案原本在今午有突破性发展，获法院委任出售亚视部份股份的经理人德勤宣布，亚视主要股东黄炳均及主要投资者王征，今早已与一名投资者就出售亚视合共52%股权及相关债务，签署买卖协议条款书。

由于交易最终成事与否仍取决于亚视能否获得行政会议同意续签牌照，德勤中国华南区主管合伙人黎嘉恩当时还表示，希望行政会议能给予最少两个月时间作为宽限，以待落实交易。

＂条款书基本上达成最重要的协议，包括（交易）价钱、将来继续如何做，（各方）会在一个月内签订正式的买卖合约。＂黎嘉恩在发布会上说。

＂我是希望行政会议给我们时间，时间当然愈长愈好，但也要合理，希望最少多给两个月。＂他说。

他表示，是于今早11时左右签署售股条款书，并已去信商务及经济发展局，更新最新情况。

不过政府最终仍决定不续牌，亦意味着新投资者入股亚视交易将会告吹。

**峰回路转**

亚视售股事件这两天峰回路转，亚视周二晚表示，黄炳均及王征决定将亚视的控股权转让予香港电视 主席王维基旗下的公司。但香港电视周三发出声明澄清，王维基确认曾经于今年3月26日与王征进行一次会面，就有关怎样协助亚视继续营运及延续本地免费电视节目服务牌照事宜，交换及讨论初步想法，但他并没有代表其本人或公司，与任何人士就参与亚视达成任何协议或原则上的约定。

被问到收购亚视的＂白武士＂身份，黎嘉恩表示现时不会公布该名投资者身份，只表示是一间由香港人持有的公司。不过，黎嘉恩在记者会上曾短暂展示该份条款书，有在场记者认出上面有与私募股权基金汇友资本 简称相同＂AID Partners＂的名字。但黎嘉恩则不作评论。

创业板上市的汇友资本午后股价大幅波动，最多曾大涨25%。公司发出声明称，不知悉导致有关股价及成交量波动的任何因，或任何必须公布以避免公司证券出现虚假市场的资料。

至于香港电视今天股价亦曾最多升24%，收盘升幅收窄至9%左右。

黎嘉恩表示，签约的投资者是此前入标竞购亚视股份的三名白武士之一，亦是三人中出价最进取的。不过收购价则与此前的入标价有出入，但他不评论是比原入标价高还是低。

**德勤指从没与王维基会面或同意其交易**

亚视昨晚单方面公布售股予王维基，表示决定接受港视主席王维基的主要条件，将亚视控股权转让予香港电视，并将豁免亚视所欠大部份债务，但其后又遭后者否认。黎嘉恩表示，他本人从来没有与王维基见过面，也没有同意过与王维基的交易，但承认对亚视昨晚单方面的宣布感到＂surprise "（惊讶）。

＂我不关心（王维基），因为未得我同意的话，最多只能卖40几%的股份。＂这部份是指王征持股。而黎嘉恩是获法院委任负责出售由黄炳均持有的10.75%亚视股份。

亚视卖盘计划在＂死线＂前露出曙光，但亚视能否继续生存还取决于政府是否同意其续牌。黎嘉恩称，假如亚视不获续牌，投资者入股的交易会告吹。

＂没有人知道将来，我当然希望（亚视倒闭）不会出现。＂他说。

他并表示，该名投资者会在签署正式买卖协议后，向亚视投入资金，以解决亚视现时资金紧绌的情况。

**气数已尽**

王征早前接受内地《财新网》访问时表示，亚视＂气数已尽＂，＂如果没有奇迹发生，下个月（4月）亚视就不存在了＂。但其后王征及亚视却作出否认。

亚视前身为丽的映声及丽的电视，于1957年启播，是香港首间电视台，其后丽的电视在1973年转为免费电视。这家电视台的股权曾多次易手，收视亦长期落后于对手无线电视（TVB）。

至于王维基与亚视亦有一段渊源，他曾于2008年底担任亚视行政总裁，但不足两星期即宣布请辞。当时任亚视执行主席的前电讯盈科 副主席张永霖指，与王维基在处事作风上出现重大分歧。

亚视与电视广播是香港两家持牌免费电视台。香港政府为引入竞争决定增发免费电视牌照，并在2013年10月宣布向有线宽频 旗下奇妙电视、电讯盈科旗下香港电视娱乐批出牌照。但一直雄心壮志发展免费电视业务，并已投入大量投资的香港电视，其申请则不获接纳，其后该公司更随即宣布大幅裁员及暂停制作节目。

港视在失落免费电视牌照后，作出多番变阵，于去年底推出一站式Over-The-Top（OTT）平台，经连接互联网的装置，例如智能电话、平板电脑、个人电脑、支援Android的电视机顶盒以及智能电视等播放，并重新启动其在港的多媒体制作及分销中心的大楼兴建工程，料于2016年上半年完工。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽/张喜良)