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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 20:33 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下滑，受产量增加疑虑及马币升值影响

路透雅加达4月1日 - 马来西亚棕榈油期货周三小幅下跌，因市场忧心产量增加，且马币(林吉特)升值也抑制买盘。

“3月及4月产量劲增，被视为一项空头因素。SPOMA协会今日公布的数据显示增幅高达48%，”吉隆坡一位和当地大宗商品经纪商往来的交易员说。

指标棕榈油6月合约 跌0.51%至每吨2,152马币(582美元)，成交量为29,973口，低于35,000口的日均成交量。

马币升值也令价格承压，海外投资人的买兴因而却步。

路透市场分析师王涛说，技术图表显示，棕榈油料将测试2,146马币，若是跌破此处将下探2,106马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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