马来西亚期市：棕榈油期货下滑，受产量增加疑虑及马币升值影响

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透雅加达4月1日 - 马来西亚棕榈油期货周三小幅下跌，因市场忧心产量增加，且马币(林吉特)升值也抑制买盘。
“3月及4月产量劲增，被视为一项空头因素。SPOMA协会今日公布的数据显示增幅高达48%，”吉隆坡一位和当地大宗商品经纪商往来的交易员说。
指标棕榈油6月合约 跌0.51%至每吨2,152马币(582美元)，成交量为29,973口，低于35,000口的日均成交量。
马币升值也令价格承压，海外投资人的买兴因而却步。
路透市场分析师王涛说，技术图表显示，棕榈油料将测试2,146马币，若是跌破此处将下探2,106马币。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 龚芳)
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。