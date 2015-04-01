欧洲政经：德国对欧元区副外长会议抱持“审慎期待”态度

路透柏林4月1日 - 德国财政部一名发言人表示，德国对于今天下午欧元区副外长的电话会议抱持“审慎期待”，并不预期就希腊情势会有比达成一项过渡性评估更好的结果。

“我们预期最好的情况，就是可能达成某种初步的过渡性检讨，但很难预测下周情势会如何进展，”Martin Jaeger在柏林的记者会上表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)