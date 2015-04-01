欧洲政经：德国对欧元区副外长会议抱持“审慎期待”态度

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透柏林4月1日 - 德国财政部一名发言人表示，德国对于今天下午欧元区副外长的电话会议抱持“审慎期待”，并不预期就希腊情势会有比达成一项过渡性评估更好的结果。
“我们预期最好的情况，就是可能达成某种初步的过渡性检讨，但很难预测下周情势会如何进展，”Martin Jaeger在柏林的记者会上表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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