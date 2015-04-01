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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 23:06 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因各类型船舶运价回落

路透4月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三走低，因各类型船舶运价普跌。

乾散货运价指数跌6点，报596点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 回落12点，报463点。日均获利降110美元，至4,305美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2点，报596点，日均获利下降18美元，至4,762美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 回落4点，报646点。灵便型船指数 跌3点，报389点。(完)

(编译 母红；审校 利棣儿)
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