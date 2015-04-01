欧洲汇市：英镑下跌，选举忧虑盖过强劲经济数据的影响

路透伦敦4月1日 - 英镑兑欧元和美元周三下滑，因政治忧虑盖过利好经济消息的影响，投资者对下月举行的英国选举愈发不安。英国各政党在这次选举中的支持率旗鼓相当。

数据显示，3月英国制造业创下八个月最快增长步伐，没有为英镑提供支持。在下午交易中，英镑兑美元 跌0.2%，报1.4790美元，英镑兑欧元跌0.3%，报0.72635英镑。

投资者注意力转向英国七个政党领袖周四参加的电视辩论直播，这场政治辩论将为未来英国政治面临的风险提供线索。

最新民意调查显示，英国选举可能产生一个没有多数党的议会，所以任何一种形式的执政联盟协议都有可能产生。

“毫无疑问，英国基本面持续强劲，但交易商再次选择忽略相对良好的经济作，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad说，他又说5月7日的英国选举拖累市场人气。

反映市场部份紧张情绪，投资者对冲英国选举和之后三周英镑汇率大幅变动的两个月隐含波动率 仍接近昨日触及的13.2%的三年半高位。